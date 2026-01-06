אביבית בר זוהר ידועה בחיבור המיוחד שלה עם היהדות. במהלך, שכבר עשתה בעבר, היא מכריזה כי תחלק שלושה זוגות תפילין מהודרות לשלושה גברים שלא יכולים להרשות זאת לעצמם

אושיית הרשת והידוענית אביבית בר זוהר העלתה היום (שלישי) סרטון לרשתות החברתיות שלה בו הכריזה כי תחלק תפילין למי שידו אינה משגת. זו אינה הפעם הראשונה שהיא עושה זאת, וכמדי שנה החליטה שוב להעניק תפילין לכמה גברים שלא יכולים להרשות לעצמם, כדי להוסיף חיבור לקב"ה בעם ישראל.

"כמו בכל שנה, החלטתי שאני רוכשת שוב שלוש תפילין מהודרות, מעור בהמה גסה, רש"י, ספרדי. תראו איזה יפים הם", הפתחה אביבית בר זוהר בסרטון. "למי שבאמת צריך, למי שידו אינה משגת".

היא עושה זאת כדי להגדיל את החיבור בעם ישראל עם הבורא. "בא לי שכל גברברי ישראל יקומו בבוקר ויניחו תפילין וידברו עם היוצר שלהם, עם הקדוש ברוך הוא. פשוט הודעה קטנה, להודות לו על כל הטוב שהוא נותן לנו. זה עשר דקות עם הקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא נותן לנו 24 שעות".

היא פנתה ישירות למי צריך והסבירה איך ניתן לזכות בתפילין: "אז גבר שלא יכול להרשות לעצמו, ורוצה לדבר עם היוצר שלו, לדבר עם הבורא שלו, ורוצה להודות לו ואין לו את היכולת – יפנה אליי. ואני אבחר למי להעניק את התפילין המהודרות. וגם הבאתי לכם ציצית לכל אחד".

"ואני סופר מתרגשת. אין כמו הקדוש ברוך הוא", סיכמה.