מלכת השושנים עושה זאת שוב: עדן בן זקן משחררת בהפתעה את ה-EP החדש "רולקס & קסקט". האלבום כולל 5 שירים חדשים ודואט מסקרן עם פריצת השנה נדב חנצ'יס. כל הפרטים על הלהיטים שיכבשו את המצעדים

עשור חלף מאז שעדן בן זקן כבשה את הלבבות (ואת הפלייליסטים) עם אוברול מנומר וסלסולים בלתי נשכחים. מאז ועד היום, היא ביססה את מעמדה כזמרת העשור וכאחת הכוכבות הגדולות בישראל, כשהיא מתברגת בפסגות המצעדים פעם אחר פעם. הבוקר (שלישי), ללא כל התראה מוקדמת, היא מפתיעה את המעריצים הנלהבים עם מיני-אלבום (EP) חדש בשם המסקרן "רולקס & קסקט".

האזינו לדואט של עדן בן זקן ונדב חנציס – אלף חרבות:

הפרויקט החדש כולל חמישה שירים המשלבים את הסגנון המוכר והאהוב של בן זקן – שילוב בין בלדות מרגשות למקצבים מרימים. גולת הכותרת של האלבום היא ללא ספק שיתוף הפעולה בשיר "אלף חרבות", דואט עם הזמר והיוצר העולה נדב חנצ'יס.

חנצ'יס, שהפך לאחרונה לשם חם בתעשייה, פרץ לתודעה בזכות הטיקטוק. הוא שיחרר הצצה קצרה לשיר "אם את כבר הולכת", שהפך תוך זמן קצר למגה-להיט ויראלי שכבש את תחנות הרדיו. החיבור בין הניסיון והקול העוצמתי של בן זקן לבין הרעננות של חנצ'יס מסתמן כהימור בטוח. את השיר המשותף כתב טל קסטיאל, שאחראי גם על הלחן יחד עם המוזיקאי נוריאל ישר.

עדן בן זקן ממשיכה בקו של עבודה עם יוצרים מובילים בתעשייה, כשהאלבום הקצר נוגע בנושאים של אהבה, אכזבה והחיים הטובים, עם קריצה הומוריסטית בשם האלבום עצמו שמשדר יוקרה לצד עממיות ("רולקס וקסקט").

רשימת השירים המלאה ב-EP החדש:

אלף חרבות (עם נדב חנצ'יס) תופסת תחזור אליי רולקס וקסקט מסעדת שף

אז האם נשמע את השירים החדשים מככבים בתחנות הרדיו תוך זמן קצר? די בטוח להמר שכן.