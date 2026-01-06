רום ברסלבסקי התייחס לאחר שחרורו לניסיונות של חמאס והג’יהאד האסלאמי לפגוע ברוחו וברוח הציבור בישראל, ואמר כי חרף השבי והתנאים הקשים, רוחו לא נשברה, וכי העם בישראל ממשיך לעמוד

רום ברסלבסקי התייחס היום (שלישי) בסרטון שרץ ברשתות הערביות דברים חריפים לארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי, ואמר כי ניסיונותיהם לפגוע ברוח הישראלית כשלו.

בדבריו אמר ברסלבסקי: "חמאס והג'יהאד האסלאמי, חשבתם שתצליחו לשבור את רוחנו ולהרוס את נפשנו, אבל אנחנו כאן, חיים, נוכחים, נהנים ושמחים".

رون براسلافسكي المحرر من اسر #حماس يقول للتنظيمات الارهابية الفلسطينية باللغة العربية : "مافيش ولا واحد منكم يكسر معنويات الشعب الإسرائيلي"! شعب اسرائيل حي على الرغم من كل الاعداء والطغاة الذين واجههم على مر العصور الغابرة وغرقوا في وادي النسيان. pic.twitter.com/Vaoxubma6v — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2026

עוד הוסיף: "אין אף אחד מכם, מחבלים, שיכול לשבור את רוח העם הישראלי החי וקיים, עם ישראל חי".

רום ברסלבסקי, נחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר 2023, שם עבד כמאבטח בעת חופשה מהצבא, בידי ארגון הג’יהאד האסלאמי הפלסטיני. על פי עדויות שורדים, במהלך שעות הטבח פעל לחילוץ פצועים ולפינוי גופות תחת אש, עד שנחטף לרצועת עזה.

במהלך השבי התקבלו ממנו אותות חיים, ובהמשך פורסמו סרטונים שבהם תועד במצב בריאותי קשה, עם ירידה חדה במשקל ותת-תזונה, מה שעורר דאגה רחבה בישראל ובעולם. ב-13 באוקטובר 2025 שוחרר לישראל יחד עם חטופים נוספים במסגרת הסכם חמאס-ישראל, ולאחר שובו סיפר כי סירב להצעות להתאסלם תמורת שיפור תנאיו והצהיר כי יישאר יהודי.