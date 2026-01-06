ראש האופוזיציה מעלה מחר חוק להלאמת קק״ל, ומאשים את מפלגות אופוזיציה בשותפות להסכמים מושחתים וקורא להם לבוא ולהצביע בעד החוק

ראש האופוזיציה, ח״כ יאיר לפיד, צפוי להעלות מחר (רביעי) להצבעה במליאת הכנסת הצעת חוק להלאמת הקרן הקיימת לישראל (קק״ל), זאת על רקע מה שהוא מגדיר כהסכם מושחת בין מפלגות הקואליציה לבין מפלגות מהגוש הליברלי במוסדות הלאומיים.

המהלך מגיע לאחר פרישת מפלגת יש עתיד מהמוסדות הלאומיים, ובהמשך להתחייבות פומבית של לפיד לפעול לסגירתם ולהלאמת קק״ל. לטענתו, ההסכמות שהושגו במסגרתם כוללות חלוקת ג׳ובים, מינויים פוליטיים והעברת מאות מיליוני שקלים לגורמים שונים משיקולים פוליטיים.

לדברי לפיד, מדובר בדיל שבו “מועברים ג׳ובים למשפחת דרעי תמורת סידורי עבודה למקורבים במחנה שמכנה את עצמו ליברלי, ומאות מיליונים למיזמים קיצוניים של השרה אורית סטרוק – בתמורה לסידורי עבודה לחברים”.

עוד הוסיף ראש האופוזיציה: ״מדובר בהסכם מחפיר ומביש – שחיתות מהדגם הכי גרוע. כפי שהתחייבנו, יש עתיד לא תיקח חלק במפעל הג׳ובים המושחת ותפעל להלאמת קק״ל ולסגירת המוסדות הלאומיים״.

לפיד קרא לכל סיעות הכנסת להגיע מחר למליאה ולהצביע בעד החוק, והדגיש כי מדובר במבחן ערכי למפלגות האופוזיציה ולמאבק בשחיתות השלטונית.