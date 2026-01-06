עודה קרא למפלגות הערביות לשוב ולהתאחד לקראת הבחירות ולהוות מפלגה בת 17 מנדטים שתהווה גורם מכריע להעיף את נתניהו

ח"כ איימן עודה התייחס הבוקר בכנס שנערך בחברה הערבית לבחירות הבאות ואמר כי יש לעשות הכל בשביל להעיף את נתניהו.

"קורא לכל המפלגות הערביות להתאחד, בואו נביא 17 מנדטים ונהיה הגורם המכריע שיעיף את נתניהו. בבחירות הבאות צריך לעשות את הכל, אבל את הכל, בשביל להעיף אותו."

נזכיר כי בשבועות האחרונים אמר יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט כי גוש השינוי יוכל להקים ממשלה עם 57-58 מנדטים, כשהוא רומז לתמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות.

דבריו של איזנקוט זכו לגינוי מצד חברו לשעבר למפלגה, בני גנץ: "גדי חברי, בסרט הזה של ניסיון להשביע ממשלת מיעוט כבר היינו. זה לא היה ריאלי אז, וזה עוד יותר לא ריאלי אחרי ה-7.10. מה שישראל צריכה, כפי שאמרת, זה ממשלה ציונית ורחבה של 70 חברי כנסת, ולא ממשלת מעבר שנסמכת על המפלגות הערביות, ותביא עלינו את בן גביר עם 20 מנדטים".