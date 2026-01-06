לאחר שקרא לו במהלך ריאיון בטלוויזיוני פקיד ופרחח רחוב, הגיש טיבי תלונה במח"ש נגד דובר המשטרה בגין התבטאויות פוגעניות כלפיו

בעקבות העימות בין חבר הכנסת אחמד טיבי, ודובר משטרת ישראל אריה דורון שהתקיים אמש (שני) בשידור חי, הגיש טיבי תלונה במח"A נגד דובר המשטרה.

מלשכת חבר הכנסת אחמד טיבי נמסר כי: הוגשה תלונה למחלקה לחקירות שוטרים נגד דובר משטרת ישראל, סגן ניצב אריה דורון, בעקבות התפרצותו לראיון טלוויזיוני בערוץ 13 והתבטאות פוגענית כלפי חבר הכנסת ד״ר אחמד טיבי, כאשר כינה אותו בשידור חי “תתבייש” ו“בושה של חבר כנסת בישראל”.

לשכת חבר הכנסת מדגישה כי שוטר, ובוודאי דובר רשמי של המשטרה בדרגת קצונה בכירה, מחויב לניטרליות, איפוק וממלכתיות, ואינו רשאי לגדף נבחר ציבור או לנהל שיח פוליטי וערכי תוך שימוש בכוח המשרה.

עוד צוין כי עצם האיום או האזכור של פנייה לגורמים משפטיים נגד חבר כנסת, ללא כל טענה לביצוע עבירה פלילית, מהווה ניסיון הפחדה, פגיעה בנבחר ציבור וניצול לרעה של סמכות המשטרה. התלונה מבקשת ממח״ש לבחון את האירוע במלוא חומרתו ולהבהיר כי התנהלות מסוג זה אינה מתיישבת עם ערכי שלטון החוק והנורמות המחייבות את משטרת ישראל.

אמש בראיון אצל לוסי אהריש ברשת 13 במהלך דיון בירי שהתרחש בתראבין, ח"כ טיבי תקף את המשטרה בחריפות, והאשים את השוטרים בביצוע "הוצאה להורג" בתראבין, ואף הגדיר את המשטרה כ"מאפיה" וטען כי השוטרים טשטשו ראיות.

העימות בין אחמד טיבי לדובר המשטרה מתוך ״שיחת היום״ עם לוסי אהריש ברשת 13

אריה דורון, דובר המשטרה, שנכח באותה העת לאולפן יצא כנגד דבריו הקשים של טיבי ותקף "תתבייש לך! חבר כנסת בישראל שקורא למשטרה מאפיה".

בתגובה, תקף טיבי את דובר המשטרה בשורה של אמירות קשות, "תסתום את הפה שלך פקיד מושתן", וכנוסף כינה את דורון "אפס", ו"פרחח רחוב" ועוד הוסיף ואמר כי הוא "פרחח, איש ליכוד שהוא דובר משטרה".