שריפה פרצה היום (שלישי) בבית ספר הדתי "דרכי נועם" בפתח תקווה. שני גני ילדים ובית ספר פונו. לא ידוע על נפגעים. הכוחות במקום

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי האש של תחנת פתח תקווה פועלים בשעה זו באירוע שריפה במבנה חינוך, בית הספר "דרכי נועם" בעיר. עם קבלת הדיווח במוקד 102, הוזנקו למקום צוותים מתוגברים אשר זיהו עשן כבד היוצא מאחד האגפים במבנה. מפקד האירוע הורה על פינוי מיידי ומהיר של כלל התלמידים והסגל החינוכי אל מחוץ לכתלי בית הספר, וזאת במטרה למנוע פגיעה בחיי אדם".

"במקביל לפעולות הפינוי, צוותי הכיבוי חותרים למגע עם מוקד האש, מבצעים סריקות נרחבות לשלילת הימצאות לכודים במבנה. נכון לרגע זה, לא ידוע על נפגעים. לוחמי האש ממשיכים בפעולות סופיות לכיבוי המוקד והשגת שליטה מלאה באירוע".