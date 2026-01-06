מכת מדינה מתמשכת: כוחות צה"ל עצרו אתמול (שני) והמשטרה תחנת ערד 33 שב"חים תושבי יהודה ושומרון בסמוך לכביש 80. החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת משטרת ערד.
לאחר מכן שוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק עצרו הלילה שני שוהים בלתי חוקיים וחשוד נוסף שהלין אותם בחצר בניין מגורים בבני ברק. שלושת החשודים נעצרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה. בסיום החקירה נכלאו, והבוקר יובאו לדיון בבית משפט השלום בתל אביב".
מהמשטרה נמסר: "במסגרת המאבק הבלתי מתפשר של משטרת ישראל בהלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להוות פלטפורמה לפעילות חבלנית, שוטרי תחנת ערד בשיתוף כוחות צה"ל איתרו אתמול 33 שוהים בלתי חוקיים שנכנסו לישראל שלא כדין בשטח הסמוך לכביש 80".
"משטרת ישראל תמשיך לפעול בעוצמה ובאפס סובלנות נגד תופעת השב״חים והמעורבים בה, כחלק מהמאבק לשמירה על ביטחון הציבור, אכיפת החוק והחזרת תחושת הביטחון לתושבים".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים