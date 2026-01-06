אלביט מערכות זכתה בחוזים בהיקף של כ־150 מיליון דולר לאספקת מערכת ההגנה האקטיבית חץ דורבן, שתשולב בנגמ״שי CV90 של מדינות נאט״ו באירופה

אלביט מערכות הודיעה היום (שלישי) כי זכתה בחוזים חדשים בהיקף כולל של כ־150 מיליון דולר לאספקת מערכת ההגנה האקטיבית חץ דורבן, לצורך שילובה בנגמ"שי ה־CV90 של מדינות אירופאיות החברות בנאט"ו. החוזים נחתמו מול BAE Systems Hägglunds, כחלק משיתוף פעולה אסטרטגי מתמשך בין החברות.

ההתקשרויות החדשות מגיעות בהמשך לאבן דרך שנרשמה בספטמבר 2025, אז קיימה אלביט מערכות הדגמת ירי רחבת היקף באירופה. במסגרת ההדגמה נבחנה המערכת מול פגזי טנק קינטיים מתקדמים, ובמהלך הניסוי יירטה המערכת בהצלחה למעלה מתריסר פגזי APFSDS בקוטר 120 מ"מ. באירוע נכחו נציגים בכירים ממערכות ביטחון ותעשיות ביטחוניות, והניסוי אישש את יעילות מערכת Iron Fist בהתמודדות עם איומי נ"ט מתקדמים בשדה הקרב המודרני.

מערכת חץ דורבן היא מערכת הגנה אקטיבית מסוג Hard Kill, שנועדה לשפר את שרידותן ויכולות ההגנה העצמית של פלטפורמות משוריינות. המערכת משלבת ביצועים גבוהים עם עיצוב קומפקטי, הכולל משקל, נפח וצריכת אנרגיה נמוכים, ומספקת הגנה היקפית של 360 מעלות מול מגוון איומים, בהם רקטות נ"ט, טילי נ"ט מונחים, כטב"מים, חימושים משוטטים ופגזי טנק קינטיים, הן בשטחים פתוחים והן בסביבה אורבנית.

על פי הודעת החברה, חץ דורבן מוגדרת כדור הבא של מערכות ההגנה האקטיבית, ונבחרה לשילוב במגוון פלטפורמות לחימה על ידי צבאות בנאט"ו וצבאות נוספים ברחבי העולם.

יהודה אודי ורד, מנכ״ל אלביט מערכות יבשה, אמר כי "מערכת חץ דורבן של אלביט ממשיכה לבסס את נוכחותה בקרב צבאות מערביים, דבר המשקף את האמון ההולך וגובר ביכולות המערכת, בין היתר ברחבי אירופה". לדבריו, "תוצאות ניסויי הירי האחרונים מחזקות את האמון ביכולת המערכת להתמודד עם האיומים המורכבים ביותר בשדה הקרב המודרני". ורד הוסיף כי "השותפות עם BAE Systems Hägglunds ממלאת תפקיד מרכזי בהרחבת נוכחות אלביט באירופה", וציין כי "הפתרון החדשני והמתקדם יתרום לשיפור ההגנה והשרידות של לוחמים נוספים ברחבי העולם".