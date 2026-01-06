האם נתניהו מתכנן לזעזע את מפלגת הציונות הדתית? על פי הדיווח של שחר גליק בגלי צה"ל. נתניהו ביקש שעופר ווינטר ירוץ ברשות המפלגה, בתמורה סמוטריץ' יקבל תפקיד של שר בכיר.
על פי הדיווח המהלך נובע מחשש שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. בכל הסקרים מפלגתו של שר האוצר מסתובבת סביב אחוז החסימה, וברבים מהם לא עוברת אותו.
על פי סקר מעריב שפורסם לפני ארבעה ימים הציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה. על פי הסקר שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד”ר מנחם לזר, בשיתוף Panel4All, לו הבחירות היו נערכות היום מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד 27, בנט 19, הדמוקרטים 10, ישר! עם איזנקוט 10, ישראל ביתנו 10, עוצמה יהודית 10, יש עתיד 9. ש"ס 8, יהדות התורה 7, חד"ש־תע"ל 5, רע"ם 5.
כחול לבן (2%), הציונות הדתית (2.8%), בל”ד (2%) והמילואימניקים (3%) – אינן עוברות את אחוז החסימה. על פי החלוקה לגושים: גוש האופוזיציה + בנט +איזנקוט: 58 מנדטים. גוש הקואליציה: 52 מנדטים. המפלגות הערביות: 10 מנדטים.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
זעזוע במפלגת הכסא הדתי? וואו איזה מרגש. הגמד, שהראה נאמנות הן לכסא והן לממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם יקודם. יותר ציונות, כלומר כסא מזה אין.11:12 06.01.2026
א
באמת?? ה"סקרים" הדמגוגיים של מעריב להינדוס התודעה?? לפי סקרי ערוץ 14 סמוטריץ מעל אחוז החסימה ואף פעם לא ירד ממנה!אלא שעם וינטר המפלגה יכולה לקבל יותר!!11:19 06.01.2026
