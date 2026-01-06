שלוש שנים חלפו מאז פטירתו של יורם טהרלב, מהדמויות המרכזיות והפוריות בתולדות הזמר העברי. מאחורי מאות השירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית מסתתרים גם סיפורי חיים, קשרים אישיים ורגעים פחות מוכרים, שלא תמיד הגיעו אל קדמת הבמה, ודרכם ניתן להכיר צד נוסף של היוצר והאדם

חלפו שלוש שנים מאז פטירתו של יורם טהרלב בגיל 83, מהיוצרים המרכזיים והפוריים בזמר העברי. מאחורי מאות השירים שהפכו לפסקול ישראלי קבוע מסתתרים סיפורים, רגעים ובחירות אישיות שפחות מוכרים לציבור הרחב. לציון שלוש שנים ללכתו, ריכזנו עשרה דברים מעניינים ופחות ידועים על חייו ועל יצירתו.

מחברת השירים הראשונה נעלמה לו

אביו, חיים טהרלב, קנה לו מחברת מקושטת לשיריו הראשונים. כל השירים אבדו במהלך אירועי השבת השחורה בקיבוץ יגור.

החל את דרכו העיתונאית בצבא

בעת שירותו הצבאי שימש כתב בעיתון "במחנה גדנ"ע", ובהמשך אף ערך את העיתון ואת "במחנה נח"ל".

למרות שיריו הלוחמניים לא שירת כלוחם

רבים משיריו עוסקים בלחימה ואחוות לוחמים, אך שירותו הצבאי היה עיתונאי ועריכתי. החיבור לשטח נבע מהקשבה ועדויות, לא מהשתתפות ישירה בקרבות.

כתב קרוב ל־1,000 שירים

הרפרטואר שלו כולל שירי מולדת, אהבה, טבע, הומור, תנ״ך, פופ, רוק וגם שירים ים תיכוניים.

הראשון שהלחין אותו היה נחום היימן

השיר "את ואני והרוח" הולחן לבקשתו של טהרלב והוקלט כבר ב־1964 על ידי צמד "הפרברים" כשהוא בן 26 בלבד.

הרבה לכתוב בגוף ראשון נקבה

טהרלב כתב עשרות שירים מנקודת מבט נשית, חלקם היתוליים וחלקם דרמטיים ורציניים, תופעה חריגה יחסית לתקופתו.

מקור ההשראה

ילדותו ונעוריו בקיבוץ יגור השפיעו על שירים מוכרים כמו "ההר הירוק תמיד", "ארבע אחר הצהריים" ו"צל ומי באר".

פעל גם בעידן הדיגיטלי

בשנותיו האחרונות תחזק אתר אינטרנט פעיל, שבו פרסם שירים, ספרים, מדריכים לכתיבה וטקסטים הומוריסטיים, כולל בתקופת הקורונה.

שורת השיר על מצבתו

על מצבתו בקיבוץ יגור נכתב "לשכב בצדך כרמל", שורה מתוך השיר "ההר הירוק תמיד".

בית שכולו מוזיקה

בשנת 1963 נישא יורם טהרלב למשוררת והסופרת נורית זרחי, לאחר שהכירו במהלך לימודיהם בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. השניים חיו יחד כ־12 שנים, גידלו שתי בנות ופעלו במקביל בעולם הספרות והשירה הישראלית