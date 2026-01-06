פורסם המכרז להכפלת כביש 505, מכיכר אריאל עד צומת תפוח יוסי דגן: "צעד אסטרטגי להתיישבות ולמדינה – בדרך למיליון תושבים בשומרון"

חברת "נתיבי ישראל" פרסמה הבוקר (שלישי) את המכרז להכפלת כביש 505, מכיכר אריאל עד צומת תפוח, בהשקעה של חצי מיליארד ש"ח. הכפלת המקטע מתפוח עד כביש הבקעה בתכנון מתקדם. ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודה לשרים רגב וסמוטריץ' והצהיר: "צעד אסטרטגי להתיישבות ולמדינה – בדרך למיליון תושבים בשומרון"

בנוסף לפרסום המכרז הנוכחי, נרשמת התקדמות משמעותית גם בהמשך הציר: שלב התכנון להכפלת הכביש מצומת תפוח ועד לכביש הבקעה נמצא כעת בעיצומו של הליך מתקדם.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך על המהלך והגדיר אותו כאירוע מכונן לפיתוח האזור הקרוב לעיר אריאל. לדבריו, מעבר לשיפור הבטיחות בדרכים וההקלה על עומסי התנועה, מדובר במהלך בעל משמעות לאומית רחבה: "זוהי בשורה אסטרטגית משמעותית להתיישבות בשומרון ולמדינת ישראל כולה", אמר דגן. "הפרויקט לא רק ישפר את איכות החיים והבטיחות, אלא יהווה זרז משמעותי לגדילת ההתיישבות בשומרון. שנים של עבודה ומאמצים נושאים כעת פרי".

דגן הודה לשותפים לקידום המהלך: "אני מבקש להודות לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, למנכ״ל 'נתיבי ישראל' ניסים פרץ, לישראל אפריאט קמ"ט תחבורה, לרפי אביטל ממונה התחבורה במועצה ולכל התושבות והתושבים היקרים שפועלים יחד איתנו. זהו צעד אסטרטגי נוסף בדרך ליעד שלנו: מיליון תושבים בשומרון".