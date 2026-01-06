אחרי משבר באמונה, שהגיע לאחר מות אחותה האהובה שירן לוי ז"ל, המשפיענית שירלי לוי משתפת בערב הפרשת חלה לזכות אחותה, ועל חיבור עם רבנית שהכניסה לחייה את האמונה בחזרה

חייה של אושיית הרשת שירלי לוי התהפכו. בספטמבר האחרון, אחותה הקטנה שירן לוי ז"ל, נהרגה בתאונת דרכים. מאז, המשפיענית משתפת בכנות ובצורה חשופה ביותר ברגשותיה. היא משתפת בכאב, אובדן, בכי וגם קשיים באמונה. אמש (ראשון) ריגשה עוקבים רבים, כששיתפה שקיימה ערב הפרשת חלה לעילוי נשמת אחותה שירן ז"ל.

"לילה לפני ששירן נהרגה", פתחה שירלי וסיפרה, "אמא הסתכלה עליה ואמרה לה – שירן אני מחתנת אותך! רק שבמקום חתונה ושמחות רק שבעה ואבל. במקום הפרשת חלה לפרי בטן, הפרשת חלה לעילוי נשמתה".

ההפרשת חלה הייתה שקטה ומכבדת, ואפילו טהורה להרגשתה. שירלי לוי מספרת כי הדבר היה קשה מאוד לאימה, לארח ערב שכולו עצב. "אמא שלי הלביאה עושה את כל העולם למען שירן. גם בחייה וגם במותה. היא בוחרת בחיים, בוחרת להנציח ולפעול לעילוי נשמת שירן. את פשוט מדהימה אותי" כתבה לה ישירות.

היא שיתפה כי אחרי מותה של אחותה האהובה גילתה כי רבנית בשם נאווה יוספשווילי מקיימת שיעורי תורה לעילוי נשמתה של שירן, למרות שהן לא מכירות בכלל. "דווקא בימים שאתה מרגיש מרוחק מהשם. כואב. נבגד. נאווה מוצאת את המילים הנכונות, את הכוונה הנכונה ואת החיבוק הטהור שעוד יותר מקרב לקדוש ברוך הוא".

הרבנית הצליחה לחבר את שירלי לוי בחזרה לאמונה, אחרי המשבר הכואב. "ותודה על זה, תודה אלוהים ששלחת אלי שליחה שלך שלא אאבד את האמונה, ורק אתחזק באהבה יותר חזקה אליך".