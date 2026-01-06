תוקף את בנט? יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שלישי) בגלי צה"ל כי היה גורם בממשלת השינוי שהתנגד להעברת חוק גיוס לחרדים. ההודעה מגיעה יום לאחר ההקשה של התוכנית של בנט לגיוס ולאחר שלפיד אמר בישיבת הסיעה: "מציע לכל חבריי באופוזיציה להפסיק לדבר אחד על השני ולהתמקד בממשלה הגרועה הזאת".
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בהצהרה לתקשורת הציג את חוק המשרתים שלו, התוכנית שלו לתגמול המשרתים בצה"ל. ותקף את הממשלה: "כבר בישיבת הממשלה הראשונה בממשלה שנקים בראשותי נבטל את חוק ההשתמטות, זה חוק אנטי ציוני. ביד אחת הממשלה מעבירה חוק השתמטות וביד השניה מעבירים מיליארדי שקלים למי שמשתמט"
"מהיום–משרתים בפסגה, ומי שבוחר להשתמט – בתחתית. ואני מודיע מכאן לכל המפלגות: תמיכה בחוק המשרתים היא תנאי כניסה לכל מי שרוצה להצטרף לממשלה בראשותי. זה חוק הדגל של הממשלה הבאה. ככה זה יעבוד: אנחנו לוקחים את עשרים וחמישה מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכל למשרתים".
א
בנוסף לפורוש ולגפני שאמרו שבנט ולפיד שהציע לחרדים מיליארדים, ב צ' י ק, עוזרו של גולדקנופף, אמר לאחרונה שבנט הציע...
א
לפיד, הדיקטטור הדפר!גפני ופורוש אמרו פעמים רבות שבנט, ליברמן, גנץ ולפיד הציעו להם מיליארדים כדי שיתמכו בתקציב ממשלתם הפלסטינית ויצטרפו אליה!ואז הגיוס לא הטריד לא אותם ולא את היועמשית,...
