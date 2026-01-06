כוחות הביטחון פעלו הלילה באירוע שריפת כלי רכב ברחוב בן אהרון בקריית מלאכי. עם הגעת לוחמי האש למקום זוהו ארבעה כלי רכב בוערים, והצוותים החלו בפעולות כיבוי באמצעות קצף ייעודי.
במקביל לפעולות הכיבוי בוצעו סריקות במבנים סמוכים, במטרה לוודא שאין לכודים או נפגעים. בכבאות והצלה נמסר כי נגרם נזק כבד לכלי הרכב, אך האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש.
מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה בחשד להצתת רכב. על פי הודעת המשטרה, כתוצאה מהשריפה נגרם נזק לשלושה כלי רכב נוספים שחנו בסמוך. כוחות המשטרה וכבאות והצלה פעלו בזירה לכיבוי האש, לאבטחת המקום ולהסרת כל סכנה לציבור.
