ח״כ טלי גוטליב מאיימת להשתמש בחסינותה ולפרסם מידע אסור בפרסום, אם מח״ש לא תחזור בה מהוצאת צו איסור הפרסום בפרשת האירוע בתראבין

חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה אמש (שני) בחריפות את המחלקה לחקירות שוטרים, בעקבות הוצאת צו איסור פרסום בפרשת האירוע בתראבין.

בדברים שפרסמה ברשת X טענה גוטליב: "שוב מח״ש במופע אימים נגד טובי שוטרינו. בלי שום סיבה עניינית הוציאו צו איסור פרסום בפרשיית האירוע בתראבין".

לדבריה, עצם הוצאת הצו פוגעת בשוטרים המעורבים, "ותוך כך מאפשרת מח״ש לבעלי עניין להשחיר את השוטרים באירוע ולהגחיך את טענת הסכנה האמיתית אותה חשו השוטרים".

עוד הוסיפה כי לטענתה מח״ש מאפשרת פרסומים חד צדדיים, ״עוד מאפשרת מח״ש תוך כך להלל בהילולים את החשוד שנורה בעת שסיכן את שוטרינו״.

בהמשך דבריה הביעה גוטליב תמיכה בשוטרים שפעלו באירוע וכתבה: ״אני מצדיעה לשוטרים האדירים שפועלים בשטח בסיכון כה גדול ובסיכון עוד יותר גדול ממח״ש״.

בסיום הודעתה הציבה אולטימטום למח״ש והזהירה מפני שימוש בחסינותה הפרלמנטרית: "אני מאפשרת 48 שעות למח״ש להתעשת לפני שאשתמש בחסינות שלי כפי חובתי למען גיבוי השוטרים שפעלו לגמרי כדין ואחשוף את מה שאסור לפרסום כשכל כך חשוב לפרסם. הגיעו מים עד נפש".