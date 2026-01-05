לאחר שתושב ערבי נוסף, נרצח כחלק מגל הפשיעה המתמשך בחברה הערבית, הנשיא יצחק הרצוג יצא בקריאה נרגשת לפעול ביתר שאת לטיפול בבעיה. הנשיא הביע תרעומת מול מספרי הנרצחים וקרא לפעול למיגור ארגוני הפשיעה.
הרצוג התייחס לאירוע הקשה שאירע הערב בנצרת, שבו נרצחו אדהם נסאר ובנו נז׳ים, תושבי טורעאן. לדבריו, הנתונים המצטברים מציירים תמונה מדאיגה במיוחד: בתוך חמישה ימים בלבד מתחילת ינואר 2026 נרצחו שישה בני אדם בחברה הערבית.
״הערב נרצחו בנצרת אדהם נסאר ובנו נז׳ים תושבי טורעאן. מתחילת ינואר 2026 – ובתוך חמישה ימים בלבד – נרצחו שישה בני אדם בחברה הערבית!. זהו נתון מצמרר שמטלטל את הלב וממחיש עד כמה האלימות הפכה למכת מדינה של ממש.
המציאות הזו אינה גזירת גורל. זו משימה לאומית קריטית: לחזק את האכיפה, למגר את ארגוני הפשיעה, ולהשיב לאזרחים – בחברה הערבית ובחברה הישראלית כולה – את הזכות לחיות בביטחון״.
בדבריו הדגיש הנשיא כי האלימות אינה גזירת גורל, וכי האחריות מוטלת על המדינה לפעול בנחישות למיגור ארגוני הפשיעה, לחיזוק האכיפה ולהשבת הביטחון לאזרחים. הרצוג קרא לראות בכך משימה לאומית דחופה, הנוגעת לחברה הישראלית כולה.
