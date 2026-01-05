חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו של אחד הפצועים, ופינו את הפצוע השני, גבר כבן 30 במצב אנוש, לטיפול רפואי בבית החולים האיטלקי בעיר

חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו של אחד הפצועים, ופינו את הפצוע השני, גבר כבן 30 במצב אנוש, לטיפול רפואי בבית החולים האיטלקי בנצרת.

מנהל תחנת נוף הגליל ופרמדיק במד"א רון טוגר, סיפר: "ראינו 2 גברים כבני 30, מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו של אחד הגברים היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, הענקנו לפצוע השני טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו."

המשטרה פתחה בחקירת האירוע, שכתוצאה ממנו נפגעו שני גברים. השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.