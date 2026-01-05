לקאו אלמו, גנן במקצועו, הגיע לעבוד בוילה גדולה במושב בדרום, שם הוא ראה את הילדה היימנוט קסאו: "הם לקחו אותה. והם יחזירו אותה רק אחרי שיחזירו להם את כל הכסף"

לקאו אלאמו, האדם האחרון שראה את הילדה היימנוט קסאו אחרי שהיא נעלמה, שובר שתיקה וחושף מה הוא ראה בוילה במושב בדרום אליה הגיע לעבוד במקצועו כגנן. על פי עדותו של לקאו, היימנוט עדיין חיה.

בראיון לחדשות 13, הוא מספר: "היימנוט הייתה במקלט. היא יצאה והוא החזיר אותה חזרה פנימה. היא בכתה ואמרה: 'בגלל שאני אתיופית אתה מכניס אותי חזרה'. היא יצאה כדי לראות אותי, והוא גירש אותה בחזרה לבית".

הוא סיפר כי באחד הימים כשעלה על רכב הסעה, הוא שמע שיחה בין הנהג לבין אחד הנוסעים שחשבו כי אינו מבין עברית. הוא אמר שאחד מהשניים אמר: "אם האתיופי הזה ישמע אני איענש בגללו".

על פי הכתבה, כשבועיים אחרי אותה שיחה שהוא שמע בהסעה הוא מגיע לוילה במושב בדרום. הוא חושב שהגיע לשם לעבודה מתוקף תפקידו כגנן.

בכתבה נשמע לקאו מספר: "כשעבדתי באותו יום חמישי, בגינה שלהם היה בחור ששמר עלינו. כשהיא יצאה מהמבנה השומר אמר לה להיכנס".

לקאו מספר כי כשהיא יצאה השומר תפס אותה בחולצה והחזיר אותה פנימה: "אני ראיתי והסתובבתי כשהוא הכניס אותה, ואחרי זה הוא בא אליי. אחרי שהוא הכניס אותה ונעל שלוש פעמים, הוא אמר לי: 'הכל בסדר?'. עניתי: "הכל בסדר". אחר כך, לדברי לקאו, הוא חזר לשבת בעמדת השומר.

לקאו מטיל פצצה ואומר: "הם קנו אותה. אני לא יודע כמה כסף הוא שילם עבורה. שמעתי אותו אומר: 'אם הוא לא יחזיור לי את הכסף, אני לא יכול לשחרר אותה'".

קסאו בעצם אישר בדבריו, כי הילדה נחטפה למטרת כופר כי מישהו חייב למישהו אחר כסף. לקאו הסביר כי לחייב אין עדיין מספיק כסף כדי לשלם ולשחרר את היימנוט קסאו.

לדבריו: "הם לקחו אותם לשם כי אם היו מחביאים אותה פה היו מוצאים אותה. אז לקחו אותה למקום שאין בו אנשים". לדבריו: "הכל שם בתים של עבריינים וגם אם מישהו יראה משהו הוא לא יספר. הם העבירו אותה דרך המושבים".

הוא סיפר כי בזמן עבודתו בווילה, הוא ראה שהיימנוט קסאו זורקת כל מינ י דברים מהמרפסת והשומר עקב אחריו באופן קבוע: "הוא מיד הכניס אותה פנימה. היא נראה מאוד חולה".

על מיקומה של היימנוט באותה וילה סיפר לקאו: "הם סגרו אותה במקלט ונתנו לה לצעוק כמו עז. הם לא בני אדם".

אחרי שהוא סיים לעבוד באותה וילה הוא לא הצליח לשמור את הסוד לעצמו והתחיל לחפש את טספאי, אביה של היימנוט קסאי, וסיפר לו את הסיפור.