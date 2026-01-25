מחמוד עיאש, שעובד כאופה פיצות בלבנון, מצא את עצמו במרכז תשומת הלב ברשתות בעקבות הדמיון הבולט לדובר צה"ל בערבית. בריאיון לערוץ MTV הלבנוני הוא תיאר את הטלטלה בבית: "אמא שלי גירשה אותי מהבית מאז שזה התחיל"

לדבריו, הכול התחיל כשאמו התקשרה אליו באמצע יום עבודה, נסערת. היא הייתה משוכנעת שהוא מופיע בסרטון שבו נאמרו אמירות פרו-ישראליות, ואף דרשה ממנו הוכחה מיידית לכך שהוא אכן בעבודה. "לא הבנתי בכלל על מה היא מדברת", סיפר. רק לאחר שפתח לה שיחת וידאו והראה לה שהוא בפיצרייה, התברר לו עד כמה הדמיון שלו לדמות המוכרת יצר בלבול כזה שהוביל לכך שאמו גירשה אותו מהבית והבהירה לו שאם יתגלה שהוא באמת מופיע בסרטון, שלא יחזור.

גם בעבודה, כך העיד, המצב הפך לבלתי נסבל. עובדים ולקוחות החלו להצביע עליו, לכנות אותו "אביחי" ולהפוך אותו לאטרקציה. “אני זורק בצק באוויר, והלקוחות עומדים מסביב רק כדי לראות את ‘אביחי’ משחק בפיצה”, אמר. הדמיון הזה, לדבריו, הפך אותו לדמות מוכרת מאוד ברשתות החברתיות.

אלא שהדברים לא נעצרו בגבולות הרשת או מקום העבודה. עיאש סיפר כי בעת שצילם סרטון בדאחיה שבביירות, אזור רגיש במיוחד, חשש אמיתי ליווה אותו. באחד המקרים, לאחר שעצר את רכבו, שמע קריאות מרחוק וראה חמושים רכובים על אופנועים מתקרבים אליו. "הם לקחו לנו את הטלפונים, שאלו למה אני דומה ל’זה מישראל’, והחזיקו אותנו כשעה מתחת לגשר עד שסיימו בדיקה ביטחונית", תיאר.

למרות כל זאת, כשנשאל כיצד בכוונתו להמשיך את חייו ואם שקל לשנות את מראהו, עיאש השיב בביטול. "אין סיבה שאני אעשה ניתוחים", אמר. "שהוא ישנה את המראה שלו. אני המקור"