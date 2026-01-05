יוצרת התוכן ירדן מיינפלד דיזנגוף פרסמה פוסט אמיץ וחשוף על הפלה שנייה שחוותה לאחרונה. "זה היה אמור להיות פוסט הכרזה על הריון", כתבה בכאב. השיתוף נועד לשבור את הבושה והבדידות סביב הנושא הקשה

יוצרת התוכן ירדן מיינפלד דיזנגוף שיתפה הבוקר (שני) בפוסט אמיץ וחשוף מאוד שעברה הפלה, פעמיים. "זה היה אמור להיות פוסט הכרזה על היריון", מספרת בכאב, ומשתפת את הכאב והאימה שמגיעים עם המשפט הנורא "אין דופק". את השיתוף החשוף היא עושה " ולו רק כדי שמישהי אחת תדע שהיא לא לבד".

הפוסט החשוף של ירדן

בפוסט שפרסמה, תיארה מיינפלד דיזנגוף כיצד דמיינה הכרזה שמחה על ההיריון החדש – עם תמונה בהשראת ביונסה מוקפת פרחים, או מחווה לקריס ג'נר – אך במקום זאת נאלצה להתמודד עם מציאות קשה. "אין דרך הוליוודית לספר שעברתי הפלה. גרידה, יותר נכון. איזה מילה קשה, אלוהים", כתבה.

מיינפלד דיזנגוף סיפרה על ההתרגשות מההיריון החדש: "לפני חודשיים קרה לנו נס, ונכנסנו להריון. אין שטיח אדום בעולם שיכול היה לרגש אותי כמו אותם שני פסים על המקלון. ליאור ואני היינו בעננים".

אך ההיריון לווה בקשיים: "לא זכרתי כמה ההתחלה היא קשה, במיוחד כשאת כבר בת 38 פלוס עם קריירה ומשפחה לתחזק. חודשיים של הקאות בין ריל לסטורי, נרדמת בין סקירה לשת"פ וגוררת את עצמי בכוח לאירועים נוצצים".

הבשורה הנוראית

בוקר אחד הרגישה כאבים קלים והלכה להיבדק: "הרופאה סובבה אליי את מסך האולטרסאונד בהתרגשות, שמהר מאוד התחלפה בשקט ארוך. צמד המילים המחריד שכל אישה חוששת ממנו. צמד המילים ששמעתי כבר פעם, והתפללתי שלא אשמע שוב לעולם: 'אין דופק'".

היא התחננה: "'תבדקי שוב', אני מתחננת. 'אולי בזווית אחרת'. 'אולי המכשיר תקול? בבקשה תבדקי שוב!' אין דופק".

ברגע ההוא תיארה: "מסך שחור יורד על העולם. אני מתקשרת לליאור ומחשיכה את העולם שלו איתי. השם נתן, והשם לקח. יהי שם השם מבורך".

על הכאב והבדידות

מיינפלד דיזנגוף חשפה כי "זו הפעם השנייה שזה קורה לנו ב-10 שנים. וזו הפעם השנייה שהלב שלנו מתרסק בכאב עצום. לצערי, לא שכחתי כמה זה כואב, ביחד עם זאת, זכרתי כמה זה בודד. כמו סוד שמור שנשים מתביישות בו. כמו אבן בדרך שכולם נופלות בה אבל אף אחת לא מזהירה".

היא נזכרה בשיתוף קודם: "אני זוכרת שאחרי שנים של בושה שיתפתי את אחת החברות שלי והיא ענתה: בקטנה! עברתי שתי הפלות. כמעט משועממת".

סיבת השיתוף: חיזוק נשים אחרות

והבטיחה: "הבטחתי לעצמי שאם תהיה לי אפשרות אני אספר, ואשתף, ולו רק כדי שמישהי אחת תדע שהיא לא לבד. אז הנה, אני משתפת נקודה מדם ליבי. לא בשביל רחמים, לא בשביל לייקים, רק בשביל שתדעי, שזה קרה לי, וזה קורה להרבה נשים. ושאנחנו נצא מזה, חזקות הרבה יותר, עם סוף טוב כמו בסרט הוליוודי. מבטיחה".

את הפוסט הקדישה: "לכל הנשים שצריכות לקרוא את זה, ולכל הגברים, שעוברים את זה לא פחות. נעבור גם את זה".