בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (שני) עונשי מאסר ממושכים של 20 ו-23 שנות מאסר בפועל על שלושה נאשמים, בהם קטין, שהורשעו בביצוע פיגוע דקירה בשכונת גילה בירושלים ביולי 2023. בנוסף נגזרו על הנאשמים עונשי מאסר על תנאי, והם חויבו לפצות את המתלונן בפיצוי כספי.

בגזר הדין נאמר כי פיגוע הדקירה התרחש ב-20 ביולי 2023 במרכז מסחרי בגילה, כאשר שלושת הנאשמים דקרו את המתלונן, שנפצע באורח קשה ונזקק לטיפול רפואי מציל חיים. על פי הכרעת הדין, "שלושת הנאשמים קשרו ביניהם קשר לביצוע פיגוע טרור נגד יהודים. לצורך כך הצטיידו בסכינים, נכנסו לישראל שלא כדין והגיעו לשכונת גילה בירושלים. משהבחינו במתלונן, תקפו אותו בצוותא באמצעות סכינים וגרמו לו לפגיעות גופניות ונפשיות קשות".

הנאשמים הורשעו בעבירות של מעשה טרור של ניסיון רצח, החזקת סכין שלא כדין ושהייה בישראל שלא כדין. כאמור, אחד מהנאשמים היה קטין בעת ביצוע העבירות.

בטיעוניה לעונש ביקשה פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו״ד עינת ברוכי יריב, לגזור על הנאשמים 25 שנות מאסר לצד מאסר על תנאי משמעותי ופיצוי כספי למתלונן. הפרקליטות טענה כי "מדובר בעבירת טרור מן החמורות שבספר החוקים, שבוצעה על רקע אידיאולוגי ותוך תכנון מוקדם, הצטיידות בסכינים ותקיפה משולבת של קורבן אקראי במרחב הציבורי". עוד הודגשו הפגיעה הקשה במתלונן והצורך בהגנה על ביטחון הציבור באמצעות ענישה מרתיעה וברורה.

כאמור, עונשי המאסר שניתנו עמדו על בין 20 ל-23 שנה. בית המשפט ציין בגזר הדין כי "בעניינם של הנאשמים יצוין לחומרה התכנון המוקדם שקדם למעשה, התנפלותם בצוותא על קורבן יחיד כשהם בחבורה של שלושה, הנחישות והאכזריות הרבה המאפיינים את המעשה המזעזע שביצעו ותוצאתו החמורה".