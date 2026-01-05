המשנה לראש לשכת עורכי הדין, יוסף ויצמן, התייחס למות אמש (ראשון) של השופט בני שגיא בתאונת דרכים ורומז שמא מדובר בחיסול ולא בתאונה.
בדבריו הוא כתב: "הולך לישון בלב כבד ובתחושת חובה לומר דברים ברורים. שופט פלילי בכיר, נשיא בית משפט בדרום, אדם שנושא על כתפיו את הטיפול בתיקי הפשיעה החמורה ביותר, רוכב אופנוע ותיק ומיומן, נהרג בתאונת אופנוע שמעלה שאלות קשות ואי אפשר להתעלם מהן.
רכב שמזנק משביל עפר, חוצה נתיב בדיוק אל תוך מסלול האופנוע, בתזמון מדויק וללא כל אפשרות תגובה. אלו נסיבות שמחייבות בדיקה מעמיקה ולא הסתפקות בהסברים שטחיים".
עוד הוא הוסיף: "כאשר דמות ציבורית בכירה, שופט מכהן, מוצא את מותו בנסיבות אלו, חובתה של המשטרה לקיים חקירה יסודית, מקצועית ושקופה עד תום. לא למען סקרנות ציבורית, אלא כדי להסיר כל ספק, להניח את דעת הציבור ובעיקר את דעת המשפחה, ולהבהיר באופן חד משמעי ששופטים במדינת ישראל אינם מטרה ואינם הפקר.
שופטים מכהנים מקריבים מעצמם מדי יום, חברתית וכלכלית. הם מקבלים החלטות קשות, לעיתים מסוכנות, בשם שלטון החוק ובשם כולנו. אסור למדינה להשלים אפילו לרגע עם מציאות שבה שופט חושש לשלומו האישי. זה קו אדום. חצייתו תפגע לא רק בשופטים, אלא ביסודות מערכת המשפט ובביטחון של כל אזרח".
שירי מנתניה
גם אני חושבת כמוהו, שכדאי לבדוק שזה לא חיסול, ליתר ביטחון. שופטים חייבים להיות מוגנים במדינה, במיוחד על רקע ההסתות לדרוס את נשיא העליון.10:36 05.01.2026
בר
בתגובה ל: שירי מנתניה
גברת שמאלנית ... חוששים מעבריינים... אולי תפקחי אוזניים ועיניים ותראי כמה אתה מאיימים בלי בושה על נתניהו וכבר הגעתם למעשים.10:52 05.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: בר
ממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם מלאה בעבריינים...11:21 05.01.2026
