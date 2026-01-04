יולי אדלשטיין: "החרדים סירבו לפני כחצי שנה, לחוק גיוס חדש ללא כל סנקציות, מכיוון שהוא הוריד קשיים מבחור ישיבה שרצה להתגייס"

יולי אדלשטיין אמר היום (ראשון) בוועדת החוץ והביטחון כי החרדים סירבו לפני כחצי שנה, לחוק גיוס חדש ללא כל סנקציות, מכיוון שהוא הוריד קשיים מבחור ישיבה שרצה להתגייס.

דבריו המלאים: "היום בוועדת החוץ והביטחון חשפתי את האמת הפשוטה הבאה: אם לא היו מערימים קשיים בפני בחורי ישיבה שמעוניינים להתגייס – הישיבות החרדיות יכלו לקבל חוק גיוס חדש ללא כל סנקציות. זו הצעה שהיתה על השולחן לפני חצי שנה, והם סרבו לה. רק המוטיבציה להסיר מעצמם את הסנקציות תביא לעמידה ביעדים".

עוד באותו נושא מפץ פוליטי? הח"כ הבכיר מהליכוד השתתף בישיבת ישראל ביתנו 16:58 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

מוקדם יותר היום דובר ש"ס אשר מדינה התראיין למשי וגדלוביץ' ב'קול ברמה' וטען כי: "ש"ס לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס עובר בקריאה שניה ושלישית". לדבריו: "חוק הגיוס מבחינת הציבור החרדי הוא הכי מרחיק לכת שאפשר לעלות על הדעת, בעזרת השם נתמוך בחוק כי זה הדבר היחיד שיציל את עולם התורה. הדבר היחיד שיעצור את המעצרים זה לא הפגנות – אלא חוק".

לשאלה למה עוצרים רק בחורי ישיבה ספרדים ענה מדינה: "האירוע פוליטי לחלוטין, והגורם החזק בציבור החרדי הוא דרעי – ולכן כל הלחץ מופנה על ש"ס, הן מצד מעצר הספרדים והן התקפות הפלג. רואים בדרעי דמות שעליו יש למקד את הלחץ, הוא זה שמחזיק את הממשלה".

בנוסף, מדינה התייחס להחרפת הטון של המפלגה מול בג"ץ: "ההודעה החריפה האחרונה שהוצאנו נגד בג"ץ מספרת את הסיפור כולו. בעבר דרעי לא היה מאשר להוציא דיבורים כאלו חמורים נגד מערכת המשפט. עכשיו אנחנו כבני ערובה, ובעיקר ש"ס".