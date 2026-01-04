חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.01.2026 / 19:38

במהלך דיון שנערך היום בישיבת הממשלה על הקמת ועדת חקירה לאירועי השבעה באוקטובר, הגן ראש הממשלה על המתווה שהציע. עינב צנגאוקר הגיבה: "אני לא באף צד ולא אני זו שצריכה לחקור אותך"

תגיות: בנימין נתניהו, ועדת חקירה ממלכתית, עינב צנגאוקר