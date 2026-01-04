בישיבת הממשלה שנערכה היום (ראשון) דנו השרים בהצעה להקמת ועדת חקירה לאירועי טבח השבעה באוקטובר. במהלך הדיון התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו, למתווה ועדת החקירה הפריטטית-לאומית שהציע בעבר, וחזר על תמיכתו במודל זה.
נתניהו תהה בפני השרים: "אני לא מצליח להבין מי יכול להתנגד לוועדת חקירה פריטטית-לאומית? תשימו בצד שלכם את מי שאתם רוצים, שישאל איזו שאלה שהוא רוצה. שימו את צנגאוקר אם אתם רוצים".
עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה לדברים שפורסמו מישיבת הממשלה בהצהרה נוקבת המופנית לראש הממשלה. "נתניהו, אני לא באף צד ולא אני זו שצריכה לחקור אותך. אני יודעת את האמת", אמרה צנגאוקר והוסיפה גילוי אישי: "כל חיי עשיתי טעות והצבעתי לך כי הבטחת ביטחון. ובמציאות, אתה הוא הכושל שבמשמרתו חטפו לי את מתן בני ונרצחו ונפלו קרוב ל-2000 גברים, נשים וילדים".
צנגאוקר הדגישה כי המענה למחדל חייב להיות משפטי ומקצועי: "ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק חייבת לקום כדי שנמנע את המחדל הבא, אבל עוד הרבה קודם צריך לבוא חשבון איתך ועם חבריך לממשלת המחדל". היא תקפה את התנהלות הממשלה וציינה כי "השבעה באוקטובר זו המורשת שלך! לא ניתן לך לשכתב את ההיסטוריה! אנחנו נדאג להעיף הביתה אותך ואת השותפים שלך, תיקון המדינה – עלינו".
