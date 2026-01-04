צוותי היחידה הבינלאומית של זק"א עדכנו כי זוהתה גם גופתה של האזרחית הישראלית שנעדרה באסון בעיירת הסקי בשווייץ

צוותי היחידה הבינלאומית של זק"א עדכנו הערב (ראשון) כי זוהתה גם גופתה של שרלוט נידאם בת ה-15 צרפתיה בריטית עם אזרחות ישראלית שנעדרה באסון בעיירת הסקי בשווייץ.

נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א אירופה ומפקד הצוות בזירה, אמר: "זהו רגע כואב וקשה מאוד. אנו ממשיכים לפעול כאן יחד עם כלל הגורמים, הרשויות המקומיות, נציגי הקהילה היהודית והנציגות הישראלית, כדי לוודא שכל שלב מתבצע".

עוד באותו נושא אסון בשוויץ: עשרות הרוגים ופצועים בפיצוץ באתר סקי. צפו 08:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מזק"א נמסר: "צוותי זק"א ממשיכים לפעול בזירה בתנאי שטח מורכבים, בתיאום מלא עם המשטרה וגורמי ההצלה והביטחון השוויצרים, ובשיתוף פעולה עם שגריר ישראל בשוויץ ובליכטנשטיין מר טיבור שלו שלוסר, שליח חב"ד ורב עיירת קראנס-מונטנה הרב לוי יצחק פבזנר, ונציגי הקהילה היהודית והנציגות הישראלית במקום".

מוקדם יותר היום פורסם כי בין ההרוגים היו שתי אחיות יהודיות: אליסיה (15) ודיאנה (14) גונסט-לגוניקו. בנוסף לכך, עדיין לא אותרה שארלוט נידם בת ה-15, אזרחית ישראלית שעבדה כבייביסיטר באתר הסקי. האסון התרחש בחגיגות בפתיחת השנה החדשה. שריפה התפשטה במהירות בבר "לה קונסטלציה" בקראנס-מונטנה, שבדרום מערב שוויץ, ככל הנראה בעקבות זיזוק שהודלק במבנה מעץ. באסון נהרגו 40 איש, ונפצעו מאות.