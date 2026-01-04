ריאל מדריד התפוצצה על ריאל בטיס, בממחק אדיר, היא הביסה במשחק הצמרת 1:5 את ריאל בטיס ונשארה במרחק סביר מברצלונה

לפני הסופר קאפ הספרדי: ריאל מדריד נמצאת בעונת מעבר לא פשוטה. עם תלות בקילאן אמבפה, והתאקלמות של המאמן צ'אבי אלונסו. הערב (ראשון) היא הציגה משחק אדיר, והביסה במשחק הצמרת 1:5 את ריאל בטיס.

גונסאלו גארסייה בן ה-21 לא הצליח למצוא את עצמו עד עכשיו בקבוצה הבוגרת עם הכישרון ההתקפי האדיר. הערב עם ההיעדרות של קילאן אמבפה שצפוי להיעדר לשלושה שבועות, הוא נכנס בצורה מושלמת לחור עם שלושער ראשון בקריירה.

הוא הבקיע שלושער מושלם, אחד ברגל ימין, אחד ברגל שמאל ואחד עם הראש. ראול אסנסיו, בן ה-22 הבקיע את השער הרביעי, במה שהיה שער הבכורה שלו בקבוצה. פראן גראסייה סגר את התוצאה בשניות האחרונות אחרי בישול אדיר של פדה ואלוורדה.

בזכות הניצחון הבלאנקוס עלו ל-45 נקודות ונשארו במרחק ארבע נקודת בלבד מברצלונה שניצחה אמש 0:2 את אספניול בדרבי הקטלוני. בטיס במקום השישי עם 28 נקודות. ריאל מדריד תצא לסופר קאפ הספרדי בסעודיה שם תפגוש בחצי גמר את היריבה העירונית אתלטיקו מדריד. בחצי השני יפגשו ברצלונה ואתלטיק בילבאו. חצאי הגמר יתקיימו ב-7 וב-8 בינואר.