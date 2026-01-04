בן גביר בטקס כניסת ממ״ז ירושלים התייחס לסוגיית עליית היהודים להר הבית ואמר: "יש שיפור גדול", אך לטענתו "עדיין צריך לתקן את האפליה שהשתרשה במשך שנים"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס היום (ראשון) לנעשה בהר הבית במהלך טקס כניסתו לתפקיד של מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, שנערך ברחבת הכותל המערבי.

בדבריו אמר בן גביר: "נמשיך את הדרך הזאת של המחוז ונעלה עוד קומה, ועוד קומה". לדבריו, "הר הבית הוא המקום הכי חשוב לעם ישראל, מקום שבו יהודים הופלו במשך שנים רבות".

עוד באותו נושא בן גביר מגבה את השוטרים: "טוב שהוא נוטרל" 07:14 | חני אדרי 4 0 😀 👏

השר הוסיף כי בשנים האחרונות חל שינוי במצב בהר הבית: "ברוך השם, במשמרת שלנו התחלנו לתקן, לא מעט בזכותך, בזכות המפכ״ל". עם זאת, ציין כי התהליך טרם הושלם: "צריך לומר ביושר, יש שיפור, יש התקדמות גדולה מאוד, אבל עדיין צריך לתקן את האפליה שהשתרשה במשך שנים נגד יהודים, דווקא במקום הזה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: ללא

לדברי בן גביר, משטרת ישראל ומחוז ירושלים צפויים להמשיך לפעול בנושא גם בהמשך, תוך הדגשת חשיבות המקום והצורך, לדבריו, בהמשך טיפול וליווי של הדרג הפיקודי הבכיר.

ממינהלת הר הבית נמסר: "מינהלת הר הבית מברכת את ממ"ז ירושלים היוצא ניצב אמיר ארזני, שבתקופתו התעצמה שיבת ישראל להר הבית, 92,618 יהודים עלו להתפלל בתקופתו בבטחון וברוגע, עליות היהודים גדלו והתעצמו, וכך גם התפילות, השירה ושעות העליה. ומאחלת לממ"ז הנכנס ניצב אבשי פלד ברכת הצלחה בשמירה על הר הבית וקידומו יחד עם מחוז ירושלים כולו".