מפכ״ל המשטרה דני לוי אמר היום ( ראשון) בטקס כניסתו לתפקיד של מפקד מחוז ירושלים, כי הוא מחזק את ידי הלוחם שחתר למגע במהלך הפעילות המבצעית בתראבין. לדבריו, המשטרה תמשיך לפעול ולחתור למגע בכל מקום שבו יידרש מענה מבצעי.

מוקדם יותר הבוקר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, גיבה את השוטרים שירו למוות בבדואי שלטענתם סיכן את חייהם ומסר: "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך".

מדובר באירוע שהתרחש הלילה במהלך פעילות משטרתית בכפר, שבמהלכה ניסו לוחמי המשמר הלאומי וכוחות משטרה לעצור חוליה של חשודים במעורבות בפעולות "תג מחיר" מהימים האחרונים. מוקדם יותר, בתום חקירה שנערכה במחלקה לחקירות שוטרים, שוחרר השוטר למעצר בית למשך חמישה ימים, ונקבעה לו הרחקה מתחנות משטרה.