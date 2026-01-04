מפקד כוחות האכיפה באיראן הודיע על מעצרים ממוקדים של גורמים שלטענת המשטרה הובילו את חוסר השקט סביב המחאות; ארגוני זכויות אדם מדווחים על הרוגים ופצועים בעימותים

מפקד כוחות האכיפה הכלליים באיראן, אחמדרזה ראדאן, הודיע היום (ראשון) כי בימים האחרונים בוצעו מעצרים ממוקדים של גורמים שלטענת המשטרה היו מעורבים בארגון והובלת חוסר השקט סביב גל המחאות במדינה.

לדברי ראדאן, במהלך שני הלילות האחרונים נכנסו לסדר היום של המשטרה פעולות אכיפה ייעודיות, שבמסגרתן נעצרו אנשים שפעלו, לדבריו, הן ברשתות החברתיות והן בזירת ההתקהלויות עצמן, במטרה לעורר את הציבור ולהרחיב את המחאות.

עוד מסר מפקד כוחות האכיפה כי חלק מהעצורים כבר זוהו מראש כגורמים מובילים, וכי מספר מהם הודו במהלך חקירתם כי קיבלו תשלומים במטבע זר מגורמים מחוץ לאיראן, בתמורה לפעילותם. לדבריו, המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד מי שהיא מגדירה כמארגני חוסר הביטחון.

כאמור, לפי ארגוני זכויות אדם, לפחות עשרה בני אדם נהרגו עד כה בעימותים עם כוחות הביטחון, עשרות נפצעו ומעל מאה מפגינים נעצרו.