יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן מתארח בתוכנית "כיפות ברזל" ומדבר על המתקפה החריפה על השופט עמית ובג"ץ, הסיבה שהיועמ"שית טרם פוטרה ושינוי שם המלחמה

יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), התארח היום (ראשון) באולפן סרוגים במסגרת התוכנית "כיפות ברזל" לשיחה עם הכתב הפוליטי נחום פרי. בריאיון התייחס רוטמן למאבקים המשפטיים, לביקורת על הממשלה מימין, ולסוגיות הבוערות שעל סדר היום הציבורי.

"מפלגת בג"ץ עושה צחוק משלטון החוק"

בראשית הדברים, הבהיר רוטמן כי מבחינתו הקדנציה רחוקה מלהסתיים וכי על שולחן הוועדה מונחים חוקים דרמטיים, בהם: פיצול תפקיד היועמ"ש, שינוי שיטת השיבוץ להרכבים המשפטיים בבג"ץ, וחוק ועדות חקירה.

בנוגע לרפורמה המשפטית, רוטמן תקף בחריפות את התנהלות בג"ץ ואת נשיא העליון השופט יצחק עמית. לטענתו, דחיית ההכרעות המשפטיות נובעת משיקולים זרים: "יצחק עמית כפוליטיקאי… רוצה שפסק הדין יינתן רק אחרי הבחירות והוא יינתן בהתאם לתוצאות הבחירות". רוטמן הוסיף ותקף את התנהלות השופטים: "איך קוראים לבית משפט שמחכה עם פסקי הדין שלו עד הבחירות? פוליטיקאי. פוליטיקאי ירוד… אין לנו בית משפט. יש לנו מפלגה פוליטית, מפלגת בג"ץ שעושה באמת צחוק מהמושג שלטון החוק".

רוטמן אף תקף את שופט העליון נעם סולברג, הנחשב שופט שמרן: "סולברג צריך להפסיק להגן על הביזיון שם ולצאת בפומבי נגד יצחק עמית, להגיד לו 'אתה הורס את בית המשפט ומשאיר לכולנו אדמה חרוכה'. לצערי אין לו מספיק אומץ לזה, והוא מגלה חוסר מנהיגות קיצוני, זו בעיה קשה מאוד".

לדבריו, הפתרון היחיד הוא שינוי בהרכב השופטים: "לא למנות אף שופט לבית המשפט העליון בשום פנים ואופן שלא נשבע על כל ספר תורה אפשרי שהוא לא נוגע בחוקים, הוא לא מבטל חוקים… ולמנות רק שופטים שמרנים".

על היועמ"שית: "הממשלה לא נחושה"

כשנשאל האם העם רוצה בפיטורי היועצת המשפטית לממשלה, השיב רוטמן: "חד וחלק". עם זאת, הוא מתח ביקורת על התנהלות הממשלה בנושא זה והשווה זאת למינויים אחרים: "אם הממשלה תגלה נחישות כמו שהיא גילתה בנושא זיני, גם בנושא היועמ"שית… היועמ"שית תלך הביתה. הממשלה לא מגלה את הנחישות הזאת מכל מיני סיבות".

רוטמן הדגיש כי הפתרון המערכתי חשוב יותר מהפרסונלי: "השאלה היא האם אנחנו נדאג שהמשרה הזאת לא תחזיק כל כך הרבה כוח ביד… אני הנחתי על השולחן של הכנסת חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה… סוף סוף הוא מתקדם".

חוק החניונים: "ליקוי מאורות"

רוטמן התייחס גם לסערה הציבורית סביב "חוק החניונים" שהוביל להתייקרות מחירי החניה, חוק שזכה לתמיכת חברי מפלגתו אך כעת זוכה להתנערות. רוטמן לא חסך במילים קשות נגד החוק: "אני ראיתי את זה כחוק טיפשי ופופוליסטי מהיום הראשון. אני חושב שזה חוק גרוע מאוד".

לשאלה מדוע לא הצביע נגד, הסביר את האילוצים הפוליטיים: "יש משמעות קואליציונית… אם יש עמדת ממשלה בעד, באופן עקרוני אתה מצביע קואליציונית גם על דברים שאתה חושב שהם לא טובים". עם זאת, הוא הודה בטעות והבטיח תיקון: "אני חושב שזה היה בהחלט ליקוי מאורות שהחוק הזה אושר… ראש מפלגתי בצלאל סמוטריץ' כבר הודיע שהוא יביא חוק לבטל את החוק הזה בהקדם האפשרי… טעויות מתקנים".

מלחמת התקומה

לסיום, הביע רוטמן תמיכה מלאה בהחלטת הממשלה לשנות את שם המלחמה מ"חרבות ברזל" ל"מלחמת התקומה": "אני חושב שעם כלביא קם… המציאות שהייתה פה תקומה שלא הייתה כדוגמתה מאז קום המדינה, מאסון גדול מאוד, אני חושב שזה דבר שאף אחד לא יוכל להתווכח עליו".