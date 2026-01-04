המרחב האווירי של יוון נסגר לתנועה לפחות עד השעה 16:00, זאת בשל תקלה המונעת ממגדל הפיקוח לתקשר עם המטוסים. כתוצאה נרשמים עיכובים משמעותיים בטיסות מנתב"ג

לידיעת הנוסעים: רשות שדות התעופה הודיעה כעת (ראשון) כי המרחב האווירי של יוון נסגר לתנועה, זאת בשל תקלה המונעת ממגדל הפיקוח לתקשר עם המטוסים. כתוצאה, צפויים עיכובים משמעותיים בהמראות ונחיתות של טיסות מישראל ליוון ובכיוון ההפוך.

לפי ההודעה הישראלית, בשלב זה המרחב האווירי של יוון נסגר לפחות עד השעה 16:00. "חברות התעופה מנסות למצוא נתיבים עוקפים" נמסר. "לציבור הנוסעים מומלץ להתעדכן מול חברות התעופה".

בתקשורת היוונית דווח כי ייתכן שהתקלה נובעת מבעיות בתדרי הקשר של מרכזי הבקרה באתונה ובמחוז מקדוניה. בשלב זה לא ניתנה התייחסות רשמית לנושא מצד רשות שדות התעופה ביוון, ולא ידוע מתי התקלה צפויה להיפתר.