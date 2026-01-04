אחרי שנתיים של שקט מוזיקלי ואבהות לשלושה, רותם כהן חוזר עם "לשרוף" – סינגל אישי שמביט בחיים מבפנים, נע בין שקט לצרחות, ומרמז על אלבום חשוף וישיר במיוחד

אחרי שנתיים של שקט מוזיקלי, תקופה שבה המציאות הישראלית רעדה ורותם כהן עצמו הפך לאב לשלושה, הוא חוזר עם סינגל חדש בשם "לשרוף" – ופותח פרק אישי במיוחד בקריירה שלו.

האזינו לשיר החדש של רותם כהן – "לשרוף"

שיר שנכתב מתוך מבוך

"לשרוף", שכתב רותם כהן יחד עם אבי אוחיון ואסף צרויה, נטוע כולו במרחב הפנימי. זהו שיר שמביט בחיים כפי שהם: סצנות יומיומיות ולא הירואיות – סיגריה מרוחה באודם, עיר שכבר לא מתרגשת מסירנות, בקבוק שנפתח בסלון. מציאות בלי פילטרים ובלי ניסיון לייפות.

הטקסט מציג בלבול מוכר: רצון לברוח לצד צורך להישאר, שליטה שמתערבבת באיבוד שליטה, וחופש שנבחן מול מחויבות.

"בא לך" – בין שקט לצרחות

הפזמון, החוזר שוב ושוב על המילים "בא לך", משקף תחושת חוסר שקט שמאפיינת את השיר. בין שקט לצרחות, בין עומק לרצון בדברים פשוטים ומהירים – נפרשים בו פערים שמלווים את הדמות לאורך השיר. זה שיר שמכיר בעובדה שלפעמים החיים מורגשים בעוצמה גדולה מדי, ובבת אחת.

בין משפחה לקריירה

בשנתיים האחרונות, על רקע האבהות וההתכנסות בבית, רותם כהן נשמע כאן פתוח וישיר יותר. אין ניסיון ללטש או לרכך, ואין רצון להישמע "מסודר". בשיר ניכרת בשלות שקטה, שנובעת מהתמודדות עם מורכבות: הסתירות, הספקות והקצוות שנשארים גם כשמתבגרים.

סינגל שמרמז על אלבום אחר

הבחירה ב"לשרוף" כסינגל ראשון מתוך אלבומו החמישי אינה מקרית. זהו שיר שמרמז על כיוון אישי וישיר יותר. אחרי תקופה של התכנסות ויצירה, כהן חוזר עם מוזיקה שמבקשת דיוק – מוזיקה שנוגעת בתחושות שמלוות רבים בישראל בתקופה הנוכחית.