השר עמיחי שיקלי, יצא היום (ראשון) בהתקפה חסרת תקדים נגד אהרן ברק. בדבריו ברדיו גלי ישראל הוא אמר: "אהרון ברק הוא רודן, הוא אדם שהדמוקרטיה ממנו והלאה, יש לו אפס כבוד למוסד הבחירות. זה אדם שרואה באזרחי ישראל הציוניים והפטריוטים – אזרחים סוג ב'. הוא הפך את בית המשפט לבית שלו בו הוא מתנהל כשחקן פוליטי על מלא".
עוד הוא הוסיף: "ברק הרס את בית המשפט העליון, בגלל תאוות השררה האישית שלו הוא דחה כל שופט מועמד לעליון שהיה עשוי להכניס השקפת עולם שונה משלו, הוא בנה מערכת שהיא כולה בדמותו ובצלמו. העליון זה לא מוסד עצמאי, הם כולם שפוטים של אהרון ברק. האלימות ברחוב היא תוצאה ממעשיו של ברק".
נזכיר כי נשיא בג"ץ לשעבר אהרן ברק, אמר אמש כי ישראל היא כבר אינה דמוקרטיה.
שירי מנתניה
שק לי העולב הזה, אין לו מה לעשות, אין לו שום תפקיד למלא, חוץ מרדיפת מערכת החוק והסתה. עולב שבעלובים.10:52 04.01.2026
סמוטי
סרוגים ושי1לי מצא מין את מינו.10:58 04.01.2026
א
ברק, דיקטטור רקוב שיצר את הדיקטטורה המשפטית עם ה"סבירות" האלוהית שלו ושל שופטי בג"ץ ואת ה"מידתיות" כדי להעלות את בג"ץ מעל החוק ולחסל חוקים וחוקי יסוד!!10:54 04.01.2026
א אתה אידיוט טיפש ורפה שכל
אידיוט11:00 04.01.2026
א
ברק, דיקטטור העל של בג"ץ שיצר במאה הקודמת את המהפכה החוקתית ואת הדיקטטורה המשפטית לאחר שהשמאל איבד את השלטון!!10:53 04.01.2026
אליעזר עם הגזר
"אלטע קעקר" שמנהיג את הבולשוויקים הקשישים מהכרכרות11:06 04.01.2026
אליעזר עם הגזר
"אלטע קעקר" שמנהיג את הבולשוויקים הקשישים מהכרכרות11:06 04.01.2026
