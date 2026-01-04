השר עמיחי שיקלי תקף היום בצורה חסרת תקדים את נשיא בג"ץ לשעבר אהרן ברק: "רודן, הוא אדם שהדמוקרטיה ממנו והלאה, יש לו אפס כבוד למוסד הבחירות"

השר עמיחי שיקלי, יצא היום (ראשון) בהתקפה חסרת תקדים נגד אהרן ברק. בדבריו ברדיו גלי ישראל הוא אמר: "אהרון ברק הוא רודן, הוא אדם שהדמוקרטיה ממנו והלאה, יש לו אפס כבוד למוסד הבחירות. זה אדם שרואה באזרחי ישראל הציוניים והפטריוטים – אזרחים סוג ב'. הוא הפך את בית המשפט לבית שלו בו הוא מתנהל כשחקן פוליטי על מלא".

עוד הוא הוסיף: "ברק הרס את בית המשפט העליון, בגלל תאוות השררה האישית שלו הוא דחה כל שופט מועמד לעליון שהיה עשוי להכניס השקפת עולם שונה משלו, הוא בנה מערכת שהיא כולה בדמותו ובצלמו. העליון זה לא מוסד עצמאי, הם כולם שפוטים של אהרון ברק. האלימות ברחוב היא תוצאה ממעשיו של ברק".

נזכיר כי נשיא בג"ץ לשעבר אהרן ברק, אמר אמש כי ישראל היא כבר אינה דמוקרטיה.