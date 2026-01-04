המפכ"ל לשעבר משה קראדי, התייחס לבקשת המפכ"ל להשלמת חקירה בפרשת הפצ"רית, ואמר: "אין לי ספק שהשר מנסה לדלות פרטים, המפכ"ל חייב לעצור אותו"

המפכ"ל לשעבר משה קראדי התראיין בגלי צה"ל שנוגע להתפתחויות בפרשת הפצ"רית, ואמר: "המפכ"ל נכנס למלכודת – הייתי מציע לו לפרסם את ממצאי החקירה ולהקפיא את התיק עד שיוחלט מי ילווה אותו, כדי למנוע מאנשים לחשוב מחשבות; המפכ"ל לא עובד אצל הממשלה או היועמ"שית, אלא אצל הציבור וחייב לספק לו פרטים".

על פי הדיווח, בכירים בצמרת המשטרה התייחסו לדברים והגיבו: "המפכ"ל לא נקלע למלכודת, הוא נוהג באחריות ובמקצועיות המתבקשת ומצופה היה מקראדי, כמפכ"ל לשעבר, לתת גיבוי ולחבק את השוטרים ולא לצאת בהצהרות חסרות בסיס וחסרות אחריות בחקירת הפצ"רית".

נזכיר כי לאחר שהמשטרה הודיעה על סיום החקירה – המפכ"ל ביקש בה השלמות.

עוד הוסיף קראדי: "אסור למשטרה לסור למרות השר אלא רק למרות החוק, אין לי ספק שהשר מנסה לדלות פרטים, המפכ"ל חייב לעצור אותו; המשטרה אמרה שסיימה את התיק, אז למה לחכות? מקווים שאם התיק יושעה אולי יבוא מלווה שיבקש ראיות גם נגד היועמ"שית".