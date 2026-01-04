המפכ"ל לשעבר משה קראדי התראיין בגלי צה"ל שנוגע להתפתחויות בפרשת הפצ"רית, ואמר: "המפכ"ל נכנס למלכודת – הייתי מציע לו לפרסם את ממצאי החקירה ולהקפיא את התיק עד שיוחלט מי ילווה אותו, כדי למנוע מאנשים לחשוב מחשבות; המפכ"ל לא עובד אצל הממשלה או היועמ"שית, אלא אצל הציבור וחייב לספק לו פרטים".
על פי הדיווח, בכירים בצמרת המשטרה התייחסו לדברים והגיבו: "המפכ"ל לא נקלע למלכודת, הוא נוהג באחריות ובמקצועיות המתבקשת ומצופה היה מקראדי, כמפכ"ל לשעבר, לתת גיבוי ולחבק את השוטרים ולא לצאת בהצהרות חסרות בסיס וחסרות אחריות בחקירת הפצ"רית".
נזכיר כי לאחר שהמשטרה הודיעה על סיום החקירה – המפכ"ל ביקש בה השלמות.
עוד הוסיף קראדי: "אסור למשטרה לסור למרות השר אלא רק למרות החוק, אין לי ספק שהשר מנסה לדלות פרטים, המפכ"ל חייב לעצור אותו; המשטרה אמרה שסיימה את התיק, אז למה לחכות? מקווים שאם התיק יושעה אולי יבוא מלווה שיבקש ראיות גם נגד היועמ"שית".
בועז בלט, יד ימינה הרקוב של היועמשית "סיים" את החקירה, שלא בלט ולא המפכל לא חקרו את היועמשית שניהלה וטייחה את החקירה למרות שבפסיקת בגץ היא מנועה מלעסוק בפרשה!בועז בלט...
בועז בלט, יד ימינה הרקוב של היועמשית "סיים" את החקירה, שלא בלט ולא המפכל לא חקרו את היועמשית שניהלה וטייחה את החקירה למרות שבפסיקת בגץ היא מנועה מלעסוק בפרשה!בועז בלט והמפכל גם איפשרו לפצרית להשמיד ראיות כשלא עצרו ולא חקרו אותה מיד, ואיפשרו לו להיות באיכילוב לאחר הצגת ההתאבדות שלה - ללא כל פיקוח!המשך 11:17 04.01.2026
נחום
המעשה הנכון של המפכ"ל הוא לעצור את היועמ"שית העבריינית ואת הפרקליטים שמשתפים איתה פעולה בתפירת תיקים ובהכשלת חקירות.11:46 04.01.2026
