במהלך הפרק האחרון של תוכנית המציאות "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026", השופטת הוותיקה קרן פלס בצעד שהפתיע את אחת המתמודדות הבולטות ביותר. צפו

התוכנית "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026" נמצאת בעיצומה בימים אלו. אמש (מוצ"ש) שודר פרק נוסף בתוכנית, ובו קרן פלס הפתיעה את אחת המתמודדות הבולטות כשהצטרפה אליה לשירה משולחן השופטים. שירה זלוף ביצעה את השיר "מאמי" של מירי מסיקה, ובאמצע הביצוע הצטרפה אליה השופטת.

שירה זלוף היא בין המתמודדות הבולטות ביותר בעונה האחרונה. היא מבצעת שירים מקוריים שלה לצד גרסאות כיסוי, והפעם היא ביצעה את השיר של חברתה הטובה של קרן פלס – מירי מסיקה. כשגילתה שפלס מצטרפת אליה בשירה התרגשה מאוד, וחזרה ואמרה: "קרן, את הגיבורה שלי. את הגיבורה שלי".

הדואט החזק וההדחה

בסוף הפרק, שכן שעון האירוויזיון מתקתק ומתקרב, הודח המתמודד דניאל עזר. עזר היה בין המתמודדים הצעירים בתוכנית, שכן הוא רק בן 17. הביצוע האחרון שלו בתוכנית היה דואט עם לירן דנינו, כשהשניים שרו את "יש אין סוף" של אמיר דדון.

לאחר ההדחה סיכם דניאל עזר, ואמר: "לא משנה מתי הייתי מודח, זו החוויה הכי גדולה שחוויתי בחיים שלי וזה לא נגמר, מבחינתי זו רק ההתחלה, זה רק נותן לי יותר רצון להמשיך קדימה".