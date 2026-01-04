השירות המטאורולוגי מסכם את סוף השבוע הקפוא שעבר עלינו, ומעניק הצצה לימים הקרובים עד למהפך שיגיע בסוף השבוע הקרוב

אחרי סוף שבוע קר במיוחד, השירות המטאורולוגי מסכם את סוף מערכת הגשם האחרונה ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות בשבוע הקרוב, עד למהפך שצפוי להגיע בסוף השבוע.

על פי הודעת השירות המטאורולוגי: "לילה קר עבר עלינו. הטמפרטורות בפנים מישור החוף ובעמקים הגיעו ל-4-5 מעלות ולעתים אף פחות: שבי ציון, החולה: מעלה בודדת. בהרים ומדרונותיהם המערביים לרבות חוף הכרמל נשבה רוח מזרחית ערה שדאגה לערבל את האוויר. במרום גולן פיכמן לדוגמה אתמול היה 4- והלילה בשל ערבול הרוח רק 0, אבל כשהרוח מניעה אלינו אוויר קר יחסית היא מייצרת אפקט מצנן מבחינת האדם ובעלי החיים ותחושת הקור מתגברת".

בשירות מבהירים כי "לפי מדד צינת הרוח (windchill) המודד את התחושה הפיזיולוגית שלנו, היו הלילה ערכים שליליים בפסגות ההרים ובאזורים בהם נשבו רוחות ערות כגון דרום רמת הגולן. משב הרוח המקסימלי נמדד הלילה בהר חרשה שבבנימין 82 קמ"ש".

עוד הם מדגישים כי "ערכי הטמפרטורות הלילה ואף ערכי מדד צינת הרוח אינם חריגים לחורף, אך חורף זה היה עד כה חמים מהרגיל אפילו בעת פרקי הגשם ותחושת קור שכזו טרם נחוותה העונה".

על הימים הקרובים כתבו בשירות כי "בהמשך השבוע תחול התחממות בשעות היום אך עדין צפויים בקרים קרירים לפחות בימים הקרובים. ביום שישי יחול מהפך במזג האוויר, הרוחות ינשבו ממערב והגשם יחזור".