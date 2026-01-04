שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, התייחס לנאומו של אהרן ברק שטען כי ישראל אינה דמוקרטית יותר, והשתלח בראש הממשלה נתניהו

שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, התייחס היום (ראשון) לנאומו של נשיא בג"ץ לשעבר אהרן ברק, שטען כי ישראל איינה דמוקרטית יותר.

בדבריו אמר יעלון: "‏נאומו אמש של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרן ברק, במלאת 3 שנים להפיכה המשטרית, הציב בפנינו מראה, שמשקפת תמונה עגומה, אך בהירה: ‏מדינת ישראל איננה יותר דמוקרטיה ליברלית, ושולט בה איש אחד, היושב על כסא ראש הממשלה.

‏זה הרגע להיזכר ש: מדינת ישראל מאשימה את האיש הזה ב-3 אישומים פליליים חמורים. ועדת חקירה ממלכתית קבעה, שהאיש הזה אחראי אישית למותם של 45 מתפללים במירון (פרקליט המדינה, אייכה? היכן כתב האישום בגין גרימת מוות ברשלנות?)".

עוד המשיך יעלון: "ועדת החקירה הממלכתית לרכש הצוללות וכלי השייט, קבעה בדו״ח ביניים, שהאיש הזה פגע בביטחון, בכלכלה וביחסי החוץ של מדינת ישראל (נקווה שהוועדה תחדש את פעילותה בהקדם). האיש הזה חייב להיחקר באזהרה, על פרשת הבגידה עם קטאר בלשכתו (״הדג מסריח מהראש״).

האיש הזה הוא אחראי העל לטבח ה-7.10, למותם של 2000 חיילים ואזרחים ועשרות אלפי פצועים בגוף ובנפש, למשבר החמור ביותר בתולדותינו, ולאסון החמור ביותר שאירע לעם היהודי מאז השואה – הוא מתנער מאחריותו, ולכן הוא מתחמק מהקמת וועדת חקירה ממלכתית.

‏הנשיא לשעבר ברק, גם אבחן נכון את חולשת הרשויות במדינתנו, וקרא לעם להציל את המדינה. ‏כל מי שחרד לעתיד המדינה, צריך להתגייס כדי להחליף את ממשלת השקר והבגידה, ממשלה עבריינית ומורדת בחוק – ממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים. ויפה שעה אחת קודם".