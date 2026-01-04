בית המשפט גזר מאסר עולם על המחבל איברהים שלהוב, שהורשע ברצח של ניצולת השואה לודמילה ליפובסקי בפיגוע דקירה בהרצליה בדצמבר 2024. עוד נקבע כי ישלם למשפחה פיצויים בסך של 258 אלף שקלים

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (ראשון) מאסר עולם על המחבל איברהים שלהוב, שהורשע ברצח של ניצולת השואה לודמילה ליפובסקי בפיגוע דקירה בהרצליה בדצמבר 2024. עוד נקבע כי המחבל מטול כרם ישלם פיצויים בסך של 258 אלף שקלים לבני משפחתה של ליפובסקי – כאשר מדובר בסכום הפיצויים הגבוה ביותר הקבוע בחוק.

בגזר הדין השופטים קבעו כי שלהוב "הורשע על-פי הודאתו בעבירות של רצח בנסיבות מחמירות של טרור ובאחזקת סכין. פגיעת הנאשם היא אנושה. במהלך 'חרבות ברזל' ניצל הנאשם את האישור שלו לשהות בישראל. הנאשם הסתער על המנוחה באכזריות, הוא קטל את חייה ובתה שקבעה איתה מצאה את אמה שותתת דם".

עוד באותו נושא פרטים חדשים על הפיגוע הרצחני בהרצליה 18:10 | חדשות סרוגים 7 0 😀 👏

כזכור, ליפובסקי בת ה-83 נרצחה בפיגוע דקירה שהתרחש ב-27 בדצמבר 2024 ברחוב קדושי השואה בהרצליה, בזמן שהיא חיכתה למונית שהייתה אמורה לקחת אותה לתור ברופא. בכתב האישום נכתב כי שלהוב החליט לבצע פיגוע ולרצוח יהודים אחרי שפעילותו כסייען בשב"כ הופסקה, כאשר קשריו עם משפחתו נותקו אחרי שעבודתו נחשפה והיה חשש לחייו.

יומיים לפני הפיגוע, המחבל רכש סכין מטבח בחנות בהרצליה, ואז "חיפש אחר זירה מתאימה לביצוע פיגוע דקירה" – עד שמצא את המרכז המסחרי שבו ביצע את הפיגוע יום לאחר מכן. כתב האישום תיאר כיצד שלהוב דקר את ליפובסקי בפלג גופה העליון 11 פעמים, תוך כדי שהוא קורא "אללה אכבר" ונושא תפילה בערבית: "הנאשם לא חדל ממעשיו, עד שנורה ונוטרל בידי שני מאבטחים של דואר ישראל אשר היו בקרבת מקום ונזעקו לעזרה".