התפתחות דרמטית בפרשת קטארגייט. המשטרה העבירה את תיק חקירת קטארגייט לפרקליטות ומבקשת להאריך את הרחקתו של יונתן אוריך מנתניהו ב-60 ימים נוספים, כך דיווח הבוקר (ראשון) עיתונאי הארץ בר פלג.

פלג הסביר כי ‏משמעות העברת תיק חקירת קטארגייט לפרקליטות היא שחקירת הפרשה הסתיימה מבחינת המשטרה אך לפי גורמים במערכת אכיפת החוק צפויות השלמות חקירה בתקופה הקרובה. באמצע נובמבר אמרו במשטרה כי החקירה תסתיים תוך 60 ימים.

‏השופט מזרחי הבהיר בהחלטתו מהחודש שעבר הבהיר כי לא יקיים דיון בבקשה נוספת של המשטרה אלא יכריע על בסיס חומרים כתובים.