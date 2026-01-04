פרשן 'ידיעות אחרונות' נחום ברנע, התייחס לדיווחים כי ישראל תתקוף באיראן, וטוען: "אפשר להירגע: לא תהיה שום תקיפה באיראן, גם לא מול חיזבאללה"

פרשן 'ידיעות אחרונות' נחום ברנע, התייחס לביקורו של ראש הממשלה נתניהו אצל דונלד טראמפ בארה"ב, וטוען כי לא תהיה תקיפה באיראן או בלבנון.

"חוץ מתמונות מרוטשות ומפוברקות ממסיבת סוף השנה באחוזה של טראמפ, נתניהו חזר הביתה גם עם אור ירוק מהנשיא האמריקני לתקיפה באיראן. אפשר להירגע: לא תהיה שום תקיפה באיראן, גם לא מול חיזבאללה".

נזכיר כי ביום שישי האחרון, חבר הכנסת אביגדור ליברמן רמז לתקיפה אפשרית של ישראל באיראן: "אני בטוח שבמקרה כזה, גם ישראל תצטרף למאבק", כתב.

דם ברחובות איראן: חמינאי מאיים ומזהיר "לא ניכנע לאויב"

בימים האחרונים נרשמה הסלמה חמורה בהפגנות באיראן, מאות מפגינים יצרו לרחובות, העלו באש מוסד של משמרות המהפכה, ובתגובה השוטרים האיראנים ירו לכיוונם.