פרשן 'ידיעות אחרונות' נחום ברנע, התייחס לביקורו של ראש הממשלה נתניהו אצל דונלד טראמפ בארה"ב, וטוען כי לא תהיה תקיפה באיראן או בלבנון.
"חוץ מתמונות מרוטשות ומפוברקות ממסיבת סוף השנה באחוזה של טראמפ, נתניהו חזר הביתה גם עם אור ירוק מהנשיא האמריקני לתקיפה באיראן. אפשר להירגע: לא תהיה שום תקיפה באיראן, גם לא מול חיזבאללה".
נזכיר כי ביום שישי האחרון, חבר הכנסת אביגדור ליברמן רמז לתקיפה אפשרית של ישראל באיראן: "אני בטוח שבמקרה כזה, גם ישראל תצטרף למאבק", כתב.
בימים האחרונים נרשמה הסלמה חמורה בהפגנות באיראן, מאות מפגינים יצרו לרחובות, העלו באש מוסד של משמרות המהפכה, ובתגובה השוטרים האיראנים ירו לכיוונם.
א
נחום ברנע הפסיכופט קרא לאייטולות לחסל את נתניהו במטוסו כנף ציון!08:56 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
נחום תקום מה ההבדל עם עיתון דבר כי תקום עבר09:00 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
ברנע------------------פסה קומפוסה מזה 37 שנים========לא מבין בכלום09:13 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
