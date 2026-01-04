משרד החוץ של סין גינה את מעצרו של נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו, וקראה לארה"ב לשחרר אותו באופן מיידי: "הצעדים של ארה"ב מהווים הפרה של החוק הבינלאומי"

לוקחים צד: משרד החוץ של סין גינה הבוקר (ראשון) את מעצרו של נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו, כשבהודעתם אמרו כי הם "קוראים לארה"ב לשחרר את מדורו ורעייתו באופן מיידי, ולפתור את המשבר בונצואלה באמצעות דיאלוג ומשא ומתן דיפלומטי".

עוד נאמר כי הממשלה בסין "מזועזעת ומגנה את השימוש באלימות וכח צבאי נגד נשיא של מדינה עצמאית. הצעדים של ארה"ב מהווים הפרה של החוק הבינלאומי ושל ריבונותה של ונצואלה, ומאיימים על השלום והיציבות בדרום אמריקה. על ארה"ב להבטיח גם את ביטחונם האישי של מדורו ואשתו – גירושם מארצם מהווה הפרה של הנורמות הבינלאומיות".

סין נחשבה במשך עשרות שנים כבת ברית קרובה של ונצואלה, כשסחר וייצוא הנפט מקראקס לבייג'ינג נאמד בשווי של עשרות מיליארדי דולרים. בשנת 2018, ושוב ב-2024, סין הייתה אחת המדינות היחידות שהכירו בתוצאות הבחירות לנשיאות ונצואלה ובירכו את מדורו על זכייתו בהם, לצד רוסיה, איראן וצפון קוריאה.