חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גינתה בתקיפות את חטיפת שליט ונצואלה ניקולס מדורו: "אנו ניצבים בפני הסלמה חסרת אחריות של הטרור האמריקאי"

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גינתה בתקיפות את חטיפת שליט ונצואלה ניקולס מדורו, על ידי ארה"ב במהלך השבת.

בדבריה היא כתבה "המפלגה הקומוניסטית הישראלית מגנה את התוקפנות האמריקאית נגד ונצואלה, מדובר בתוקפנות קולוניאלית ואימפריאליסטית שמטרתה לשדוד את משאבי המדינה ולגנוב את אוצרותיה הטבעיים, לאחר שמאמצי הממשל האמריקאי נכשלו במשך חודשים להטיל טרור על ונצואלה ולהכניע את ריבונותה.

‏אם טענותיו של טראמפ, שלפיהן נשיא ונצואלה ואשתו נחטפו במבצע צבאי עקוב מדם, יתבררו כנכונות, אנו ניצבים בפני הסלמה חסרת אחריות של הטרור האמריקאי ודריסה חסרת תקדים של נורמות בינלאומיות, כדי לכפות את ההגמוניה האימפריאליסטית האמריקאית על דרום אמריקה ולשלול מעמיה את רצונם ואת זכותם לבחור את גורלם בחופשיות ובעצמאות".

עוד היא הוסיפה: "‏אנו, במפלגה הקומוניסטית, מדגישים כי התוקפנות האמריקאית האכזרית הזו נגד ריבונות ונצואלה נועדה להשתיק את קולה הייחודי והברור נגד האימפריאליזם והקולוניאליזם ברחבי העולם, קול הפועל לטובת זכויות העמים, ובראש ובראשונה זכותם להגדרה עצמית ולשליטה חופשית במשאביהם הטבעיים, באופן המשרת את האינטרסים של עמיהם ולא את האינטרסים של המעצמות הקולוניאליות.

‏אחרי שנתיים של מלחמת השמדה נגד העם הפלסטיני, ושתיקת מדינות העולם, ואף תמיכתם בהתנהלות ממשלת ישראל וכאשר במשך שנתיים חיסולים ודריסת ריבונות וזכויות אדם באזורנו של הופכים לחלופה למו"מ ומקבלים חותמת הכשר מצד רוב מדינות העולם המערבי, אין להתפלא שהאימפריה החזקה ביותר בעולם המערבי מרשה לעצמה לעשות את אותו הדבר – היום בונצואלה ומחר נגד מדינות אחרות בעולם.

‏אנו עומדים איתנים לצד העם הוונצואלי וריבונותו על אדמתו, ודורשים הפסקה מיידית של התוקפנות".

דבריה הודהדו על ידי מפלגת חד"ש.