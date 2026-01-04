השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, גיבה את השוטרים שירו למוות בבדואי שלטענתם סיכן את חייהם ומסר: "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך.
נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה. ברכת יישר כוח ללוחמים שפעלו, יש להם גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בנגב ובכל מדינת ישראל".
נכיר כי במהלך הלילה, משטרת ישראל מסרה כי במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב, למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי “תג מחיר” מהימים האחרונים, אחד מהחשודים סיכן את הכוח שפעל בכפר תראבין ונורה.
החשוד נהרג.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
מה זה "סיכן"?
במשטר דיקטטורי, כל אזרח הוא סכנה פוטנציאלית. אם נקבל כמובן מאליו את "סיכן לטענת המשטרה", בפעם הבאה זה יכול להיות כל אחד מאיתנו שימצא את עצמו מול קנה אקדח של...
במשטר דיקטטורי, כל אזרח הוא סכנה פוטנציאלית. אם נקבל כמובן מאליו את "סיכן לטענת המשטרה", בפעם הבאה זה יכול להיות כל אחד מאיתנו שימצא את עצמו מול קנה אקדח של שוטר.המשך 07:20 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח טוב.
בתגובה ל: מה זה "סיכן"?
תקשיב להוראות המשטרה ולא תהיה בסיכון, לא תקשיב ותסכן את השוטרים, אז אני מקווה שגם אותך יורידו.07:26 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר