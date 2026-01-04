לאחר שהמשטרה ירתה הלילה למוות בבדואי ישראל שלטענתה סיכן את הכוחות במבצע בתראבין – השר בן גביר מגבה לחלוטין את השוטרים

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, גיבה את השוטרים שירו למוות בבדואי שלטענתם סיכן את חייהם ומסר: "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך.

נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה. ברכת יישר כוח ללוחמים שפעלו, יש להם גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בנגב ובכל מדינת ישראל".

נכיר כי במהלך הלילה, משטרת ישראל מסרה כי במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב, למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי “תג מחיר” מהימים האחרונים, אחד מהחשודים סיכן את הכוח שפעל בכפר תראבין ונורה.

החשוד נהרג.