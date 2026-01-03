המהומות באיראן מסלימות. כוחות של הבסיג' באיראן הגיעו לבית החולים כדי לחטוף גופות של מפגינים שנורו על ידי שוטרים. בני המשפחות והצוות הרפואי מנסים למנוע

המהומות באיראן מסלימות ואיתן גם האלימות של המשטר.

הלילה הגיעו יחידות של משטרת השמירה על הסדר – הבסיג' לבית חולים כדי לחטוף גופות של מפגינים שנורו על ידי השוטרים בזמן המהומות. צוות בית החולים, יחד עם בני משפחותיהם של הקורבנות, מנסים להגן על גופות יקיריהם ולמנוע מכוחות הביטחון של המשטר לתפוס אותן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בסיג

ככל הנראה מטרת תפיסת הגופות, היא לשלוט במידע על מספר ההרוגים ולצמצם אותו, או כדי לפגוע במפגינים, על ידי אי מסירתן לקבורה.

עוד באותו נושא הסלמה באיראן: המפגינים מדווחים על ירי והרוגים רבים 16:39 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

כך או כך, המהומות באיראן הופכות לנרחבות יותר ונועזות יותר מבחינת המפגינים, ששורפים תחנות משטרה ומוסדות ממשלתיים. השלטון באיראן בינתיים מכיל את ההפגנות האלימות, ופוגע בעיקר במנהיגי המפגינים.

יש לזכור כי המשטרה באיראן נבנה כך, שלשלטון האיסלאמי יש כוח צבאי – משמרות המהפכה – ומשטרה פרטית – הבסיג' שתפקידם להפיץ את המהפכה האיסלאמית ולשמור על השלטון. כוחות אלה חזקים ומאומנים יותר מאשר הצבא והמשטרה המקומית, כך שגם אם ההפגנות יימשכו בתקופה הקרובה, זה לא אמור להפיל את המשטר.