נזיפה קטארית: בהודעה רשמית שיצאה ממשרד החוץ בדוחא, מביעים הקטארים דאגה מההסלמה בדרום אמריקה ומדגישים את הצורך בפתרון סכסוכים בדרכי שלום לפי חוקי האו"ם

בצעד מפתיע, הקטארים נגד ארה"ב. משרד החוץ של קטאר פרסם היום (שבת) הצהרה רשמית הנוגעת למבצע של ארה"ב לחטיפת נשיא ונצואלה מדורו.

בהודעה שיצאה מהבירה דוחא, הביעה המדינה "דאגה עמוקה" נוכח ההתפתחויות האחרונות בוונצואלה וקראו לכל הצדדים לגלות אחריות.

בהודעה נכתב כי המדינה "קוראת בהקשר זה לאיפוק, להרגעת הרוחות ולאימוץ הדיאלוג כאמצעי המתאים והראוי לטיפול בכל הסוגיות הפתוחות שעל הפרק".

בנוסף לקריאה להרגעת הרוחות, הדגישו במשרד החוץ הקטארי את עמדת המדינה התומכת בציות למגילת האומות המאוחדות ולעקרונות המשפט הבינלאומי. בדוחה הזכירו את המחויבות הבינלאומית לפתרון סכסוכים בדרכי נועם ולא באמצעות כוח.

בצעד שנועד ככל הנראה למצב את עצמה כמתווכת בינלאומית, הביעה קטאר נכונות אקטיבית להתערב למען השלום: "המשרד מחדש את מוכנותה המלאה של מדינת קטאר לתרום לכל מאמץ בינלאומי שמטרתו להשיג פתרון שלום מיידי". עוד הדגישו בקטאר כי הם מחויבים לשמירה על "ערוצי תקשורת פתוחים" עם כל הצדדים המעורבים בסכסוך.