בצעד מפתיע, הקטארים נגד ארה"ב. משרד החוץ של קטאר פרסם היום (שבת) הצהרה רשמית הנוגעת למבצע של ארה"ב לחטיפת נשיא ונצואלה מדורו.
בהודעה שיצאה מהבירה דוחא, הביעה המדינה "דאגה עמוקה" נוכח ההתפתחויות האחרונות בוונצואלה וקראו לכל הצדדים לגלות אחריות.
בהודעה נכתב כי המדינה "קוראת בהקשר זה לאיפוק, להרגעת הרוחות ולאימוץ הדיאלוג כאמצעי המתאים והראוי לטיפול בכל הסוגיות הפתוחות שעל הפרק".
בנוסף לקריאה להרגעת הרוחות, הדגישו במשרד החוץ הקטארי את עמדת המדינה התומכת בציות למגילת האומות המאוחדות ולעקרונות המשפט הבינלאומי. בדוחה הזכירו את המחויבות הבינלאומית לפתרון סכסוכים בדרכי נועם ולא באמצעות כוח.
בצעד שנועד ככל הנראה למצב את עצמה כמתווכת בינלאומית, הביעה קטאר נכונות אקטיבית להתערב למען השלום: "המשרד מחדש את מוכנותה המלאה של מדינת קטאר לתרום לכל מאמץ בינלאומי שמטרתו להשיג פתרון שלום מיידי". עוד הדגישו בקטאר כי הם מחויבים לשמירה על "ערוצי תקשורת פתוחים" עם כל הצדדים המעורבים בסכסוך.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
Alexander
קטארים פוחדים שהם הבאים בתור.21:39 03.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
קטאר,מגינת ציר הרשע בעולם ופטרונית ארגוני הטרור, מגינה על מדורו שנתן לאיראן ולחיזבאללה את הבסיס הגדול ביותר בדרום אמריקה!!מה שנעשה למדורו, צריך להיעשות גם נגד שליט קטאר!!22:10 03.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אדי
קטאר = חמאס21:58 03.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמוקרטית
בדיחה טובה למוצאש חחחח קטאר מחפשת דרכי שלום. צבועים מוסלמים שדואגים להשתלטות האיסלאם על העולם... זה איתות הזהרה לכל התומכים באיראן כולל קטאר המושחתים שתורמים מליונים להפגנות נגד ישראל... לכו...
בדיחה טובה למוצאש חחחח קטאר מחפשת דרכי שלום. צבועים מוסלמים שדואגים להשתלטות האיסלאם על העולם... זה איתות הזהרה לכל התומכים באיראן כולל קטאר המושחתים שתורמים מליונים להפגנות נגד ישראל... לכו לעזאזל זבלללללהמשך 21:51 03.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Alexander
קטארים פוחדים שהם הבאים בתור.21:39 03.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר