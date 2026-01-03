בפרק 2 של פודקאסט סרוגים "נשים. יוזמות. חינוך. סהר כהן מספרת על השליחות החדשה שלה: ללוות נשים חרדיות במסע לצמיחה ולשיקום – דווקא מתוך הקהילה עצמה

פודקאסט חדש בסרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפוקדאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים , על איך להוביל להצלחה.

בפרק השני מתארחת סהר כהן – מנכ"לית עמותת בית החופש.

מה קורה כשהחיים יוצאים מהמסלול, ונשים מהקהילה החרדית מוצאות את עצמן בשוליים, מחפשות דרך לחזור למרכז? ברגעים הללו הן זקוקות ליד תומכת, למסגרת מאפשרת ולמי שיאמין בהן.

בשיחה מרתקת ופתוחה, סהר משתפת על בית החופש – מסגרת טיפולית ייחודית לנשים חרדיות המתמודדות עם משברים. היא מספרת על סיפור חייה האישי, רווי עליות ומורדות, ועל הדרך שבה הפכה את הכאב והחסכים שחוותה בעצמה למקור של כוח ושליחות: להיות עבור נשים אחרות מה שהיא כל-כך הייתה זקוקה לו.