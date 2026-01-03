פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, נאם הערב (שבת) בפני מפגינים בכיכר הבימה, לציון שלוש שנים להכרזה של שר המשפטים יריב לוין על הרפורמה המשפטית.
בדבריו אמר ברק: "ב־4 בינואר 2023, לפני שלוש שנים, הכריז שר המשפטים יריב לוין על המהפכה המשטרית של הממשלה. האם אנו עדיין דמוקרטיה ליברלית? תשובתי, כבר לא". לדבריו, "המשטר שלנו כעת הוא שלטון של רשות פוליטית אחת שנשלטת בפועל על ידי אדם אחד. אותו אדם שולט בממשלה ושולט בכנסת. זהו ראש הממשלה".
ברק טען כי לשם ביסוס שליטה זו, "יש להשתלט גם על הגוף היחיד שיכול לבקר את השלטון, בית המשפט". לדבריו, "כאשר בית המשפט הוא ‘שלנו’, שוב לא יתקיים שלטון החוק בשלטון. תחתיו יבוא שלטון השלטון בחוק".
בהמשך אמר כי "הממשלה פועלת למען אינטרסים מגזריים ולא למען טובת הכלל והיחיד", והוסיף: "הפכנו ממעמד של אזרחים למעמד של נתינים". עוד טען כי "המהפכה המשטרית הביאה לפגיעה קשה בערכיה של הכרזת העצמאות", וכי "השלטון בישראל כיום אינו מקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרח".
כדוגמאות לכך ציין ברק: "חוסר השוויון בגיוס לצבא של החרדים שתורתם אינה אומנותם, ואשר נדון כעת בכנסת", וכן "האפליה והאלימות כלפי החברה הערבית". לדבריו, "אלו הן רק שתי דוגמאות לכך שזכויותינו כאזרחים מופרות יום יום".
בהתייחסו למחאה הציבורית אמר: "הגורם היחיד שיכול לעצור את ההידרדרות של הדמוקרטיה שלנו הוא העם". לדבריו, "בית המשפט בכוחות עצמו לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההידרדרות שלנו. רק העם, זה העומד במרכז הדמוקרטיה הליברלית, יכול לעצור את ההידרדרות ואף להחזיר אותנו למה שהיינו וקיווינו כי נמשיך להיות".
ברק קרא לציבור "להגן על בית המשפט ועל שומרי הסף", ופנה גם למפלגות שיתמודדו בבחירות: "חשוב שהן יתחייבו שיעצרו את ההפיכה המשטרית ויפעלו לביטול חוקים והסדרים שפוגעים בדמוקרטיה. עליהן להתחייב שיפעלו להגן על בית המשפט, על מערכת המשפט ועל שומרי הסף".
בהמשך התייחס ליחסים בין הדרג הפוליטי לגופי הביטחון והאכיפה, ואמר כי "היחס בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, המשטרה, המוסד והשב״כ, השתבש לחלוטין". לדבריו, "ראש הממשלה רואה עצמו מוסמך להורות לדרג הביצועי כיצד עליו לפעול בכל תחום". עוד הוסיף כי "היחס למפגינים הוא כאל עבריינים", וכי "המשטרה מפעילה את כוחה בצורה לא שוויונית ולא מרוסנת".
את נאומו חתם באמירה אישית: "כל חיי עבדתי בשירות הציבור. אינני אדם שנואם בכיכרות. אני מדבר אליכם הערב כי מפעל החיים של כולנו בסכנה, הדמוקרטיה הליברלית הולכת ונחלשת, הולכת ומתפוררת".
שוטף מוח לדיקטטורה רואים לכם פושעים
אהרון ברק פשסיט דיקטטורה שבנה במהלך שנים רבות דיקטטורה לשמה תראו והקשיבו טראומה מה קורה עם החוק במדינת ישראל העם הבין שיש פה קבוצת אנשים שמרומת מעל כל חוק...
אהרון ברק פשסיט דיקטטורה שבנה במהלך שנים רבות דיקטטורה לשמה תראו והקשיבו טראומה מה קורה עם החוק במדינת ישראל העם הבין שיש פה קבוצת אנשים שמרומת מעל כל חוק חייבים ורק העם יחליט להעיף את שלטון הפקידים הדיקטטורים מאפייה של ממש צריך להוקיע אותו וכל חבר מרעיו מעל כל במה אפשרית החרבתה מדינה שלמההמשך 20:54 03.01.2026
