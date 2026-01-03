ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך הערב (שבת) את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות המהלך הצבאי של ארצות הברית בונצואלה שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ורעייתו .
בהודעה שפרסם כתב נתניהו: "ברכותי, הנשיא טראמפ, על מנהיגותך הנועזת וההיסטורית למען חופש וצדק. אני מצדיע לנחישותך הנחרצת ולפעולתם המבריקה של חייליך האמיצים".
כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הבוקר (שבת) כי הצבא האמריקני ביצע בהצלחה סדרת תקיפות צבאיות בוונצואלה, שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ניקולס מדורו והוטס אל מחוץ למדינה יחד עם רעייתו.
סמוטי
לא כמוך, מגרבץ עד שמכים בו.20:39 03.01.2026
סש
טוכס לייקר . טראמפ מנהל את מדינת ישראל רק שהממשלה עוד לא יודעת זאת . נתניהו חוזר מטראמפ עם מתנה לסמוטריץ ובן גביר פתיחת מעבר רפיח להברחה חופשית של אמלח ואנשים מבוקשים . כפיים לטרטאפ . . .המשך 20:33 03.01.2026
