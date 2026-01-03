חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 03.01.2026 / 20:12

בדבריו שיבח ראש הממשלה את מנהיגותו של הנשיא טראמפ ואת נחישותו לפעול, והדגיש את תרומתה של הפעולה הצבאית האמריקנית, כפי שהגדיר, למאבק למען חופש וצדק, תוך הבעת הערכה לפעולתם של חיילי צבא ארצות הברית

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך הערב (שבת) את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות המהלך הצבאי של ארצות הברית בונצואלה שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ורעייתו . בהודעה שפרסם כתב נתניהו: "ברכותי, הנשיא טראמפ, על מנהיגותך הנועזת וההיסטורית למען חופש וצדק. אני מצדיע לנחישותך הנחרצת ולפעולתם המבריקה של חייליך האמיצים". עוד באותו נושא “מתגנבי הלילה” בלב קראקס: כך נחטף נשיא ונצואלה במבצע אמריקאי 18:01 | יאיר אמר 1 1 👏 כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הבוקר (שבת) כי הצבא האמריקני ביצע בהצלחה סדרת תקיפות צבאיות בוונצואלה, שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ניקולס מדורו והוטס אל מחוץ למדינה יחד עם רעייתו.

תגיות: בנימין נתניהו, דונלד טראמפ, וונצואלה