ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך הערב (שבת) את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות המהלך הצבאי של ארצות הברית בונצואלה שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ורעייתו .

בהודעה שפרסם כתב נתניהו: "ברכותי, הנשיא טראמפ, על מנהיגותך הנועזת וההיסטורית למען חופש וצדק. אני מצדיע לנחישותך הנחרצת ולפעולתם המבריקה של חייליך האמיצים".

כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הבוקר (שבת) כי הצבא האמריקני ביצע בהצלחה סדרת תקיפות צבאיות בוונצואלה, שבמהלכן נתפס נשיא המדינה ניקולס מדורו והוטס אל מחוץ למדינה יחד עם רעייתו.

לדברי טראמפ, התקיפות כוונו נגד "משטר טרור-סמים המאיים על היציבות האזורית והביטחון הבינלאומי". ברשת CBS דווח כי מי שביצע את לכידתו של מדורו הוא כוח דלתא של הצבא האמריקני, שפעל בלב הבירה קראקס.