הפיצוי מגיע לאחר ששליח BBC נכנס לבית המשפחה מספר ימים אחרי טבח 7.10, צילם את הבית ההרוס וגרם לפגיעה בפרטיותם

רשת החדשות BBC תפצה את משפחת הורנשטיין מנתיב העשרה שבעוטף עזה בסכום של 120 אלף שקל, כך דווח באתר Jewish News.

הפיצוי מגיע לאחר שג'רמי בואן, שליח הרשת לישראל, נכנס לבית המשפחה ללא אישור מספר ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, שבו המשפחה הצליחה לשרוד את התקיפה הקשה.

בואן דיווח מהבית ההרוס ואף צילם ברקע תמונות של בני המשפחה, מה שהוביל להרגשת פגיעה בפרטיותם.

צאלה הורנשטיין סיפרה: "לא מספיק שמחבלים פרצו לבית שלנו וניסו לרצוח אותנו, BBC הוסיפו על כך ונכנסו ימים אחרי הטבח לביתנו, הפעם חמושים במצלמה כנשק, בלי אישור או הסכמה. זו הייתה עוד חדירה לחיינו. הרגשנו שכל מה שעדיין בשליטתנו נלקח מאיתנו".

צאלה הוסיפה: "אני גיליתי את הדיווח של ה-BBC במקרה. כבר היינו שבורי לב, וזו הייתה עוד חדירה לחיינו. גם בזמני מלחמה יש גבולות, וכאשר כלי תקשורת חוצה אותם, עליו לשאת באחריות".

חואקין פלוטו, עורך דסק המזרח התיכון של BBC News, פרסם התנצלות רשמית בעברית למשפחה: "אנו מבקשים להביע את הבנתנו למצוקה שחוויתם לאחר צילומי ביתכם במתקפת 7 באוקטובר. כמובן שאנו מצטערים על כך. כניסתנו לבית נבעה מטעות בתום לב, כי האמנו שניתנה הסכמה. ל-BBC לא הייתה שום כוונה לפגוע בכם או לגרום לכם אי-נוחות".